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Роспотребнадзор составил 35 тыс. протоколов по нарушениям в детских лагерях

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Специалисты Роспотребнадзора в ходе летних проверок детских лагерей составили 35,4 тыс. протоколов за нарушения санитарных норм. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщается на сайте ведомства.

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«По итогам проведенных мероприятий за выявленные нарушения требований санитарного законодательства специалистами Роспотребнадзора было составлено 35,4 тысячи протоколов об административном правонарушении», — отметили специалисты. Всего вынесено 32,5 тыс. постановлений о штрафах. Из них 2,9 тыс. штрафов выплатят юридические лица.

Самой частой причиной отстранений от работы стало отсутствие пройденного сотрудникам детских лагерей медосмотра и медицинских книжек. Основными нарушениями названы неудовлетворительное содержание территории и помещений: пищеблока, спальных и санитарных блоков.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания, правил эксплуатации в бассейнах, низкий контроль медработников за режимом дня.

Летом отдых детей и подростков в России был организован на базах 42,7 тысячи организаций, где отдохнули 5,6 миллиона детей. Роспотребнадзор обследовал 42,9 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей.

15 сентября стало известно о начале мониторинга Роспотребнадзором питания детей в школе и дома. Исследование проведут путем опроса и анкетирования родителей при участии детей.

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