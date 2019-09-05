«Запрещать мобильные телефоны в школах сегодня смысла нет»

В этом году россиян будут прививать новой вакциной, защищающей сразу от четырех штаммов гриппа. А в Госдуме рассмотрят законопроект, который введет новое определение качества продуктов питания. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» на ВЭФ. Она также сообщила, что специалисты ведомства и сотрудники Рособрнадзора будут в течение года наблюдать за здоровьем и успеваемостью детей в школах, которые разрешают и запрещают ученикам пользоваться мобильными телефонами. После чего специалистами будут сделаны выводы и подготовлены соответствующие рекомендации.

Удар по гриппу

— Роспотребнадзор дал старт федеральной кампании по вакцинации против гриппа. Какой процент населения, по вашим прогнозам, получит вакцину?

— Мы постепенно, но эффективно наращиваем объемы прививочной кампании против гриппа. В 2013–2014 годах удельный вес привитых россиян был не больше 30%, в прошлом году нам удалось привить больше 49% — это очень хороший результат. В этом году федеральный бюджет выделил средства для приобретения вакцины для 45% населения РФ, взрослых и детей. Сюда еще прибавятся вакцины, которые закупят за счет субъектов РФ, муниципалитетов и, самое главное, за счет работодателей. Они с каждым годом всё активнее приобретают вакцину для своих работников.

— Против какого штамма гриппа будут прививать россиян?

— Каждый год вакцина имеет свой штаммовый состав на конкретный эпидемический сезон. Последние годы Российская Федерация прививает население только отечественной вакциной за деньги федерального бюджета, но каждый гражданин может приобрести и импортную вакцину. Отечественные вакцины прекрасно себя зарекомендовали. С 1996 года, после начала прививочных кампаний против гриппа в России, регистрируемая заболеваемость гриппом сократилась в 196 раз. Это эффект прививок.

Каждый год ВОЗ предлагает для включения в состав вакцины четыре варианта вируса гриппа, предполагая, что они будут циркулировать. Один вирус гриппа A — так называемый свиной пандемический грипп H1N1, один вирус гриппа A H3N2 — наш обычный сезонный и два вируса гриппа B.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Каждый год Россия прогнозировала и выбирала, какой из вирусов гриппа B может прийти, и включала именно его, а второй — нет. В этом году вакцина четырехвалентная и содержит все четыре штамма. В ней достаточно высокое количество антигена, который, безусловно, создает иммунную защиту организма против всех четырех штаммов. Это превосходный результат работы наших ученых и производственников. В нынешнем году эта вакцина будет закупаться за счет федерального бюджета и использоваться для вакцинации.

— Но на всех этой вакцины не хватит?

— Совместно с Минздравом мы рассматриваем вопрос, кого именно этой вакциной мы будем прививать. Прежде всего мы говорим о медиках первичного звена, которые первыми же встречаются с больными, а также о работниках системы образования.

— Вы сказали: «Нам удалось привить». Означает ли это, что вакцинация не стала нормой жизни?

— Вакцинация стала нормой жизни для большого количества наших сограждан, но не для всех. Настроения, которые порой присутствуют и подогреваются, как правило, анонимными источниками в интернете, еще есть. Это поле для нашей работы по информированию населения о том, что надо прививаться, хотя цифры говорят сами за себя. После старта в начале 60-х годов прививочной кампании против дифтерии, коклюша, кори и краснухи заболеваемость дифтерией и корью снизилась в 6 тыс. раз. Сегодня почти нет людей, которые помнят, что такое полиомиелит.

«Мы следим за перелетом птиц»

— Сейчас на Украине эпидемия кори. Тяжелая ситуация и в США, и в Западной Европе. А как обстоят дела в России?

— В Западной Европе очень тяжелая ситуация с корью. Франция и Италия чуть больше года назад ввели прививку против кори как обязательную. Уровень заболеваемости в этих странах сегодня очень высокий, а на Украине — крайне высокий, есть летальные случаи от кори.

Корь на Украине — предмет наших особых тревог, поскольку совместная граница у нас достаточно большая, прозрачная, пропускной режим совершенно свободный. Инкубационный период кори 21 день, человек при любом осмотре будет выглядеть совершенно здоровым, поэтому заносы могут быть.

Заболеваемость корью по итогам 2017 года на Украине — почти 700 случаев на 1 млн населения, в европейских развитых странах — от 200 до 400 на 1 млн. В России — 17 человек на 1 млн. И даже при таких низких показателях для нас всё равно это стало тревожным звонком. В начале года было выпущено постановление главного государственного санитарного врача, и с 1 апреля 2019 года стартовала «подчищающая иммунизация».

Планы, которые были сформулированы на 1 апреля, сегодня выполнены на 92%. Особенность кампании в том, что мы начали прививать мигрантов, если они не были привиты ранее, за счет работодателей.

За последние два месяца мы практически перестали видеть вспышечную заболеваемость корью в России. Это значит, что мера эффективна и дает результат. Мы будем продолжать, мы знаем, как бороться с корью, у нас это получается. Наша задача — защитить граждан России от этой патологии, которая очень тяжело протекает и дает серьезные осложнения. К примеру, коревая пневмония — крайне тяжелое заболевание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Наибольшее внимание уделяется вакцинации детей. А что со взрослым населением?

— Ученые институтов Роспотребнадзора сегодня работают над иммунизацией взрослых. Нужен специальный календарь для людей старшего возраста. В результате научных исследований мы пришли к выводу, что нам необходимо обратить внимание на состояние послепрививочного иммунитета женщин, которые собираются забеременеть.

— Недавно в Китае был случай птичьего гриппа. Есть ли риск его проникновения на территорию России? Что делает Роспотребнадзор, чтобы этого не случилось?

— Случаи птичьего гриппа — штатная ситуация. Когда появляется новый вариант возбудителя, мы начинаем принимать особые меры, в первую очередь чтобы выяснить, насколько опасен этот вирус для человека. Первое, что нужно понять, имеет ли он пандемический потенциал: обрел ли он способность передаваться от птицы к человеку на системной основе, может ли передаваться от человека к человеку. Время от времени такие вирусы возникают, чаще всего в Азии — не только в Китае.

Все исследования на сегодняшний день говорят о том, что такого вируса нет, но это не значит, что нет риска. Разные составы, разные виды возбудителей. Риск есть, весь мир об этом говорит, и мы готовимся. Наш замечательный научный центр «Вектор» в Новосибирске занимается изучением вируса гриппа на этапе его межвидового перехода от птиц и животных к человеку. У них большая программа, в нее включены различные центры по всей стране. Мы следим за перелетом птиц, за тем, какие вирусы гриппа они несут.

Накормить школьника

— Многих родителей волнует качество школьного питания, к нему очень много нареканий. Будет ли что-то меняться?

— Безусловно, будет меняться. Эту тему мы поднимали, в том числе в начале этого года. Кормить детей нужно хорошо и правильно, чтобы они выросли здоровыми людьми и дали следующее поколение здоровых людей.

Готовятся изменения в законодательстве — есть депутатский законопроект о качественном и безопасном питании, который предполагает новое определение качества продуктов питания, обязательность питания детей в школах. У нас готов проект нового СанПиН по детскому питанию. Мы опубликовали его зимой и дорабатывали вместе с общественностью и родительским сообществом. Готов и пакет методических рекомендаций для родителей о том, как они могут проконтролировать питание.

В рамках национального проекта «Демография» наша часть затрагивает федеральный проект, который полностью посвящен здоровому питанию. В сентябре в пяти пилотных регионах (Республике Башкортостан, Московской, Омской, Саратовской и Свердловской областях) стартует опрос родителей и детей, который поможет понять, чем питается ребенок, какие у него есть вопросы, претензии. В общей сложности мы планируем работу в 15 тыс. школ, по 3 тыс. школ в каждом регионе. Это совместная работа с Академией ФИЦ питания и биотехнологии (бывший Институт питания РАМН). Работой руководит академик Виктор Александрович Тутельян. Мы уверены, что полученные результаты помогут нам переориентировать всю действующую систему питания.

— Вопрос, о который сломано уже много копий: будут ли запрещать школьникам приносить с собой питание в лоточках в учебное заведение?

— Этой темы никогда не было. Была провокация, нечаянная или умышленная. О таком запрете никто никогда не говорил.

— А если школа сама проявляет такую инициативу?

— Чтобы проявить такую инициативу, школа должна полностью обеспечить питание детей качественным питанием. Дети имеют разную степень здоровья — есть такие, которым нужно питаться в определенные часы и определенной пищей. Как правило, школа не может такое питание предоставить, поэтому любой запрет здесь будет только во вред. Регулирование, определенные правила могут быть, но они должны быть методическими. О тотальном запрете никогда не было речи, и смысла в нем нет никакого.

— В новое здоровое школьное питание будут добавляться БАДы, микроэлементы?

— Мы стараемся сделать сейчас так, чтобы в каждом регионе были свои рекомендации и требования к меню. Если в Краснодарском крае много солнца, дети получают большое количество фруктов и овощей, то в районах Арктики, где полярная ночь, не хватает витамина D и других витаминов — должен быть другой рацион. Там нужно добавлять целый комплекс витаминов, чтобы дети были здоровы.

Региональные особенности питания тоже надо учитывать. В ряде регионов никогда не было молока. Можно постепенно приучать, но если ребенка кормить только едой, к которой он не привык, мы результата не добьемся. Климатические особенности тоже относятся к региональным. Все эти особенности мы учитываем в проектах документов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не все дети в школе едят. Мы понимаем эту проблему, главная задача — решить ее. На питание тратятся бюджетные средства, средства родителей, платится кому-то зарплата, затрачиваются усилия, а в результате ребенок не ест и целый день ходит голодным. С решением этой проблемы мы сегодня связываем все изменения, которые готовим, обсуждаем и с экспертами, и с родителями.

— Чем это объясняется? Невкусно?

— Есть несколько причин. Одна из задач работы, которую мы проводим совместно с Академией наук, — понять, почему дети не едят, и, главное, что сделать, чтобы дети могли восполнить свои потребности в пищевых полезных веществах, выросли здоровыми и сильными. Это тоже большая проблема в школах: не буду есть кашу, куплю пирожок с повидлом или булочку. Неравноценная замена. Будем надеяться, что все вместе мы поэтапно придем к решению проблем. Мы для этого делаем многое.

— Еще один «школьный вопрос» — мобильные телефоны. Будут запрещать их в школах?

— Этот вопрос стоял очень остро, и Валентина Ивановна Матвиенко уделила ему большое внимание абсолютно справедливо. Здесь и здоровье, и успеваемость, и знания детей. Рабочая группа, которая по ее поручению была создана, включала экспертов, ученых и практиков Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Академии образования и Министерства просвещения. Вместе мы приняли решение, что сегодня это должны быть методические рекомендации, в которых прописано, как можно отрегулировать использование телефонов. При этом вместе с родительским сообществом пришли к общему мнению, что запрещать мобильные телефоны сегодня оснований и смысла нет.

В течение года мы предлагаем школам совместно с родительским сообществом самостоятельно определиться, использовать или нет методические рекомендации. Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, Рособрнадзор — в части успеваемости в школах, где используются и не используются телефоны.

По итогам 2019/20 учебного года мы изучим промежуточные результаты, чтобы понять, насколько оправдана форма методических рекомендаций и нужно ли что-то менять. В разных странах регулирование выглядит по-разному. Есть страны, которые абсолютно не допускают мобильных телефонов в школе, есть страны, которые совсем не регулируют наличие телефона, но тема актуальная.

Будущие нововведения

— Роспотребнадзор планирует заменить множество СанПиН. Когда это произойдет, каких СанПиН коснется и зачем их менять? Они устарели?

— Научно-исследовательские институты с декабря прошлого года работают над тем, как переформатировать ряд нормативных актов, которые приняты достаточно давно.

Это не значит, что они плохи — мы как биологический вид не меняемся и воздействие патогенных организмов на нас также никак не изменилось. Но изменились технологии, которые используются в промышленности, в производстве. Ограничение возможного воздействия всех негативных факторов остается нашей задачей.

Сегодня у бизнеса есть потребность в том, чтобы СанПиН были написаны другим языком. Да, наверное, нужно сделать их более понятными. Для себя мы избрали такой путь: мы объединяем нормативные акты, которые могут быть объединены, меняем формулировки, стараемся написать легче, проще и понятнее и предполагаем, что по каждому направлению будет три документа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Там, где это нужно, будет объем обязательных требований. Он будет сопровождаться методическими рекомендациями. Они не обязательны для исполнения, но это методическое подспорье, какие использовать возможности, чтобы обеспечить безопасность. Третий документ — иллюстрированное приложение, чтобы было наглядно понятно всем, как исполнить эти требования. По каждой теме мы стараемся сделать набор из трех документов, сгруппировав их под одной обложкой.

— Будет ли разрешена продажа БАДов в интернете?

— Есть большая проблема, о которой много говорят наши депутаты: нет должного уровня регулирования любых действий в интернете. Каждая попытка взяться за это приводит к тому, что мы начинаем говорить о наднациональном регулировании, так как интернет — не юрисдикция одной страны, мы все здесь связаны. Российское законодательство определенное регулирование вводит. Но пока жесткого регулирования нет, разрешать то, что несет потенциальные риски для здоровья людей, мне кажется преждевременным.