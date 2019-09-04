Опасная связь: ученые доказали вредность мобильных телефонов для детей

Группа российских ученых завершила длившееся 14 лет исследование по воздействию излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Выяснилось, что у активных пользователей мобильников замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме. А также снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память. К доводам ученых уже прислушались в надзорных ведомствах — в августе Роспотребнадзор и Рособрнадзор выпустили рекомендации по ограничению использования гаджетов в школах. Однако ряд ученых по-прежнему отрицает доказанность их негативного воздействия на мозг и другие органы человека.

Задачка для гимназиста

Группа ученых из Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения завершили многолетнее исследование влияния электромагнитного излучения мобильных телефонов на психофизиологические показатели школьников, аналогов которому в мире нет.

Для этого в Химках на базе подмосковного лицея № 10 организовали мониторинг показателей детей – пользователей мобильной связи, который с 2014 года продолжили в расширенном объеме на базе лицея № 17.

— На данный момент мы располагаем результатами уникального лонгитюдного наблюдения за детьми, которые пользуются мобильными гаджетами, — сообщила «Известиям» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН» Наталия Хорсева. — Важно отметить, что, помимо основной группы, в которую входили дети – пользователи мобильных телефонов (1161 человек), была сформирована контрольная, участники которой обходились без этих устройств (370 человек). Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований.

В результате выяснилось, что у детей, использующих мобильные телефоны, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции по сравнению с контрольной группой. Также в 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировали увеличение показателя утомляемости (в 30,3% он был значительным), в 50,7% — снизился показатель работоспособности. Кроме того, исследователи выяснили, что только у 8,5% детей уровень сформированности мелкой моторики руки находится в пределах возрастной нормы.

— Последние пять лет на базе лицея № 17 проводится комплекс профилактических мер, в который вовлечены все участники образовательного процесса (школьники, родители, педагогический состав и администрация). Он направлен на снижение негативного воздействия мобильных телефонов, — рассказала «Известиям» Наталия Хорсева. — И эти мероприятия уже дали результаты. Установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь, сообщения SMS, MMS) статистически значимо улучшают все психофизиологические показатели. Так происходит потому, что источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга.

Глубина проникновения

Авторы исследования уверены: изменения психофизиологических показателей детей — пользователей мобильных телефонов, убедительно доказывают, что хроническое воздействие электромагнитного излучения негативно воздействует на ребенка. Дети находятся в группе риска, так как их черепная коробка тоньше, чем у взрослых людей, у них меньше масса мозга, — из-за этого большее количество жизненно важных структур могут подвергаться воздействию излучения гаджетов.

По словам ученых, вопрос о специфике распределения полей и величине энергии, поглощенной мозгом ребенка, обсуждается в последние годы практически на всех международных форумах. В 1996 году была опубликована научная работа, посвященная расчетам поглощения электромагнитного излучения структурами головного мозга, американских исследователей (Gandhi, O., Lazzi G., Furse C).

В ней говорится о том, что если для взрослых глубина проникновения излучения равна примерно 37 мм (захватывает около 15% мозговых структур), то для детей и подростков она уже намного больше. Так, для ребенка пяти лет зона охвата составляет до 80% структур головного мозга, а для подростков — до 60%. Следовательно, разговаривая по мобильному телефону, ребенок подвергает электромагнитному излучению практически весь мозг, что неизбежно влечет изменение «физиологического ответа».

— Американцы в своих научных статьях даже ввели специальный термин «тяжелый пользователь» (heavy user) — это человек, который разговаривает по телефону долго. У этих людей как раз появились опухоли, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, почетный председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Юрий Григорьев. — Шведы, которые закончили свои исследования, обратились в ВОЗ, чтобы переместить электромагнитное излучение в категорию № 1 — с доказанной канцерогенностью для человека.

Также ученые обращают внимание на то, что в некоторых зарубежных странах уже введены полные или частичные ограничения на использование мобильной связи и Wi- Fi в детских садах и школах. В числе таких стран — Германия (Бавария), Франция, Греция, Италия, Великобритания, Бельгия, Бангладеш, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.

Вооружен и потенциально опасен

Споры вокруг влияния электромагнитного излучения на разные органы человека и, в частности, на мозг идут давно, но в последнее время чаша весов начала склоняться в сторону признания его опасности.

В 2001 году Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, опираясь на российские и зарубежные исследования, рекомендовал не использовать мобильные телефоны детям и подросткам до 16 лет. Также это касалось беременных женщин.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer — входит в ВОЗ) отнесло радиочастотные электромагнитные поля, в том числе от сотовых телефонов, к «вероятно канцерогенным для человека». Специалисты агентства причислили электромагнитное излучение к группе 2B — в нее включают вещества или факторы, для которых существуют ограниченные свидетельства (или их недостаточно) в пользу опасности для человека. Следует отметить, что последние экспериментальные исследования на животных в большинстве случаев убедительно доказывают негативное воздействие электромагнитного излучения мобильных телефонов на организм.

Совсем недавно, 14 августа, свои рекомендации по использованию мобильных устройств дали Роспотребнадзор и Рособрнадзор. Документы подписали главы ведомств Анна Попова и Сергей Кравцов. В рекомендациях указано, что ранний возраст начала использования гаджетов и длительные накопленное время их эксплуатации являются факторами, ведущим к нарушениям психики, что проявляется у ребенка в гиперактивности, повышенной раздражительности, нарушении коммуникативных способностей, расстройстве сна, снижении долговременной памяти и умственной работоспособности. То есть ведомства прислушались к тревожным выводам российских и зарубежных специалистов.

Недоказанный вред

Однако ряд ученых не подтверждают сведения о негативном воздействии излучения мобильных телефонов.

Исследование, проведенное на сотне детей, не может считаться доказательным, так как испытания мобильных телефонов проводились на тысячах людей, считает декан факультета радиотехники и телекоммуникаций, заведующий кафедрой радиоэлектронных средств Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ (вуз участник проекта «5-100») Виктор Малышев.

— Интенсивность поля тщательно изучалась, на эти исследования потрачены миллионы долларов. Никто никогда не доказал его негативного влияния на организм человека. Другое дело, что там происходит на клеточном уровне, — вот этого никто толком не знает, — заявил эксперт. — Понятно, что при большой интенсивности поля вред будет. Но интенсивности, вызванные мобильным телефоном — низкие. Мы сами исследовали то, как проникает излучение в биоткань. Конечно, многое зависит еще и от конкретной модели телефона, но всё это укладывается в нормативы.

С Виктором Малышевым согласен доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН Дмитрий Кулябов.

— Электромагнитное загрязнение городов настолько сильное, что воздействие телефонов и другой бытовой техники на общем фоне незначительны. Если вы едете на трамвае или на метро, излучение будет сильнее, чем от телефона. Для того чтобы добиться негативного влияния, нужно примотать телефон к уху и ходить с ним круглосуточно. В данном случае есть вероятность нагрева тканей по тому же принципу, по которому он происходит в микроволновке. Но никто так делать не будет, — уверен эксперт.

Споры между учеными продолжаются. Решено продлить и мониторинг на базе лицея №м17. Исследователи уверены, что добудут новые доказательства негативного влияния электромагнитного излучения на мозг детей.