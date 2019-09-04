Направлены в планшеты: траты на гаджеты для школьников выросли на 30%

Расходы на смартфоны и планшеты, которые родители приобретают для учеников к началу учебного года, в этом году существенно выросли по сравнению с прошлым. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники «Билайна», МТС и «Связного». Россияне стали тратить на смартфоны для школьников на 30% больше, а на планшеты — на 26%, подсчитали в «Билайне». Отправлять детей на уроки с дешевой и некачественной техникой, которую придется быстро менять на новую, невыгодно самим родителям, отмечают эксперты. Но уже в следующем году рост цен может оказаться скромнее — процесс замены идеологически устаревших гаджетов на модели нового поколения, который сейчас совпал с началом учебного года, к осени 2020-го завершится.

Ученический гаджет

Средняя цена смартфонов, купленных к 1 сентября для детей, в России выросла на 30,5%, до 11,5 тыс. рублей, следует из материалов «Вымпелкома» («Билайна»), с которыми ознакомились «Известия». Чаще всего детям школьного возраста в этом году покупали аппараты Huawei Honor и Samsung, рассказывает представитель компании Анна Айбашева. На планшеты родители школьников тоже потратили больше — в среднем устройство, купленное перед началом учебного года, стоило 10,7 тыс. рублей, что на 26% дороже, чем годом ранее.

По словам Анны Айбашевой, к таким выводам «Вымпелком» пришел на основании данных об активации устройств в его сети. Система анализа больших данных (Big Data) позволяет определить профиль пользователя — для кого оно покупалось, сколько в среднем стоит и прочее, объясняет представитель оператора.

— В августе этого года мы также наблюдаем рост средней цены в нашей сети на смартфоны и планшеты, — отметил вице-президент «Связного» по продажам Давид Борзилов.

В последний месяц лета расходы покупателей смартфонов в рознице МТС выросли на 10%, до 16,5 тыс. рублей, рассказал ее представитель Алексей Меркутов. Среднюю цену аппаратов, приобретенных для школьников, он не приводит, однако связывает общее увеличение цен с приближением учебного года. Для России в целом характерен рост спроса на мощные функциональные смартфоны с большим сроком службы, считает Алексей Меркутов.

Родители стараются подобрать школьникам более дорогие гаджеты, поскольку функциональность таких устройств шире, объяснила Анна Айбашева. Смартфоны и планшеты всё чаще требуются детям не только для игр, но и для учебы: чтения электронных книг, заполнения таблиц или запуска специальных учебных приложений. Как показывает практика, с более производительными устройствами комфортнее готовить домашние задания и делать классные работы, полагает Анна Айбашева.

Родители выбирают для детей более функциональные устройства, с помощью которых комфортнее как пользоваться информацией из интернета, так и играть в мобильные игры, согласен Давид Борзилов.

Росту есть предел

Но есть и гаджеты, подешевевшие перед 1 сентября, рассказывает Алексей Меркутов. В августе средняя цена детских наручных часов-локаторов в рознице МТС год к году снизилась на 30%, до 2,2 тыс. рублей. При этом их продажи в штуках выросли втрое, утверждает он. О трехкратном росте продаж таких устройств говорит и представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева. В то же время, по ее словам, роста цен на смартфоны в преддверии учебного года в розничной сети не наблюдалось. К школе выбирают недорогие, но производительные смартфоны с широкой диагональю, говорит Валерия Андреева. По ее данным, в этом августе наиболее заметен был рост продаж аппаратов ценового диапазона 5–20 тыс. рублей: по сравнению с прошлым августом они увеличились на 10–20%.

Наиболее часто покупаемыми к 1 сентября в «Связном» смартфонами стали устройства в ценовом сегменте 10–15 тыс. рублей, отмечает Давид Борзилов.

Рост расходов на «школьные» телефоны и планшеты показателен — он демонстрирует повышение технической грамотности потребителей, отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Поколение, которое сейчас ходит в школу, прекрасно разбирается в характеристиках и функциональности смартфонов, информированы на эту тему и родители, рассуждает эксперт. Поэтому желающих покупать ребенку заведомо некачественный смартфон всё меньше — ведь, в конце концов, чинить быстро сломавшееся устройство или менять устаревший аппарат на новый более накладно для самих родителей, объясняет эксперт.

В этом году сезон возвращения в школу совпал с периодом замены идеологически устаревших гаджетов на модели нового поколения, продолжает Сергей Половников. Поэтому в следующем году по завершении этого процесса такого роста цен на устройства для школьников может и не быть, прогнозирует он.

Сейчас федеральные и региональные власти обсуждают вопрос о запрете использования телефонов в школах — о нем, в частности, летом упоминала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но на покупку смартфонов для детей школьного возраста эти инициативы вряд ли повлияют: ведь ребенок включит смартфон за воротами школы, говорит он. По его словам, в некоторых школах смартфонами пользоваться уже сейчас нельзя — мам и пап просят давать детям с собой только кнопочные телефоны. Такая практика выгодна ритейлерам: ведь родителям приходится покупать ребенку не один аппарат, а два, резюмирует Денис Кусков.