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Акционеры Apple призвали компанию избавить детей от одержимости iPhone

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Фото: Global Look Press/ZUMA/imagebroker.com/Philipp Hympendahl
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Крупнейшие акционеры компании Apple призвали создателей iPhone создать условия для обуздания растущей зависимости от смартфонов среди детей. Акционеры выразили обеспокоенность о воздействии гаджетов и соцсетей на детей и подростков.

Открытое письмо компаний Jana Partners CalSTRS опубликовало ИА Associated Press, сообщает телеканал «360». Корпорации-разработчику предлагается разработать больше инструментов, которые позволили бы детям победить одержимость гаджетами.

«Apple может сыграть определяющую роль в передаче сигнала отрасли, уделяя особое внимание здоровью и развитию следующего поколения. Это хороший бизнес и правильная работа», — приводится выдержка из обращения.

Ранее стало известно, что расследование в отношении Apple начала прокуратура Парижа.

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