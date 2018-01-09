Акционеры Apple призвали компанию избавить детей от одержимости iPhone

Крупнейшие акционеры компании Apple призвали создателей iPhone создать условия для обуздания растущей зависимости от смартфонов среди детей. Акционеры выразили обеспокоенность о воздействии гаджетов и соцсетей на детей и подростков.

Открытое письмо компаний Jana Partners CalSTRS опубликовало ИА Associated Press, сообщает телеканал «360». Корпорации-разработчику предлагается разработать больше инструментов, которые позволили бы детям победить одержимость гаджетами.

«Apple может сыграть определяющую роль в передаче сигнала отрасли, уделяя особое внимание здоровью и развитию следующего поколения. Это хороший бизнес и правильная работа», — приводится выдержка из обращения.

Ранее стало известно, что расследование в отношении Apple начала прокуратура Парижа.