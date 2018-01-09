Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple

Расследование в отношении Apple начала прокуратура Парижа, корпорация подозревается в недобросовестной практике на производстве. Ранее Apple признала, что сознательно замедляла работу устаревших моделей iPhone.

ТАСС сообщает, что дело начато 5 января, оно возбуждено по факту «осознанного устаревания» продукции. Расследование ведет подразделение Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством.

Жалобу на корпорацию подала общественная организация, обвинившая Apple, в частности, в предумышленном снижении производительности мобильных устройств.

Ранее жительница США подала иск в суд против Apple почти на $1 трлн, обвинив компанию в мошенничестве.

Apple намерена на протяжении всего 2018 года менять батареи iPhone с двукратной скидкой. Решение принято на фоне скандала с замедлением работы устаревших моделей смартфонов компании.