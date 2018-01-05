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Жители Канады подали в суд на Apple из-за замедления работы iPhone

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Жители канадской провинции Квебек подали в суд на Apple за то, что компания намеренно замедляла работу старых моделей iPhone.

Две юридических фирмы, которые направили коллективный иск граждан, обвиняют производителя в нарушении законов о защите прав потребителей.

Адвокаты утверждают, что годовая гарантия, предлагаемая жителям Квебека для аккумуляторов «яблочной» продукции, не является разумной с учетом цены и ожидаемого использования, сообщает телеканал Global News.

Как писал портал iz.ru, Apple призналась в намеренном замедлении работы устаревающих моделей iPhone. В компании подчеркивали, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах литий-ионных аккумуляторов.

Аналитики банка Barclays подсчитали, что этот скандал обойдется корпорации в примерно $10 млрд.

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