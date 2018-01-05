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Названа дата выхода нового iPhone SE

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Корпорация Apple назвала сроки премьеры нового iPhone SE, который получит «начинку» уже увидевшего свет iPhone 7.

Как отметили эксперты, iPhone SE 2018 заменит на рынке «бюджетную» модель 2016 года. Новый телефон будет оснащен четырехядерным процессором Apple A10 Fusion, сканером отпечатков пальцев и актуальным набором сенсоров и датчиков, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным специалистов, сборка iPhone SE 2018 будет производиться в Индии, его стоимость в России составит от 35 до 45 тыс. рублей в зависимости от объема внутренней памяти.

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