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Apple признала наличие уязвимости в iPhone и iMac

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Критическая уязвимость процессоров Intel, AMD и ARM, позволяющая получить доступ к конфиденциальной информации, касается всех моделей iPhone и iMac, говорится в заявлении Apple.

В компании подчеркнули, что уязвимость затрагивает устройства с операционными система Mac OS и iOS. При этом утверждается, что способ воспользоваться ею не обнаружен.

Хакеры смогут получить доступ к конфиденциальной информации при условии, что на устройство будет загружено вредоносное ПО. В компании рекомендовали пользователям скачивать программы лишь из проверенных источников.

Как писал портал iz.ru, накануне в СМИ появилась информация, что в процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, обнаружена уязвимость, позволяющая получить доступ к паролям и файлам, хранящимся в памяти ядра. 

Добавим, что ранее Apple призналась в замедлении работы старых моделей iPhone. Из-за скандала компании пришлось снизить стоимость замены батареи с 79 до 29 долларов. По оценкам экспертов, Apple потеряет до $10 млрд.

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