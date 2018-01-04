В процессорах Intel выявили критическую уязвимость

Эксперты обнаружили критическую уязвимость в процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, которая позволяет получить доступ к паролям и файлам в памяти ядра.

Опасность заключается в том, что злоумышленники могут похитить конфиденциальную информацию через обычный код в браузере.

Инженеры компании Intel не комментируют технические проблемы системы. Известно лишь, что устранить ошибку планируют до середины января 2018 года, когда выйдет новое ядро Linux и обновление безопасности для Windows, пишет издание The Register.

Эксперты в области IT-технологий отметают, что исправление ошибки может снизить производительность приложений на процессорах Intel до 30%, так как именно ради скорости выполнения поставленных задач они игнорируют проверку безопасности.