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В процессорах Intel выявили критическую уязвимость

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Фото: Global Look Press/dpa/Andrej Sokolow
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Эксперты обнаружили критическую уязвимость в процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, которая позволяет получить доступ к паролям и файлам в памяти ядра.

Опасность заключается в том, что злоумышленники могут похитить конфиденциальную информацию через обычный код в браузере.

Инженеры компании Intel не комментируют технические проблемы системы. Известно лишь, что устранить ошибку планируют до середины января 2018 года, когда выйдет новое ядро Linux и обновление безопасности для Windows, пишет издание The Register.

Эксперты в области IT-технологий отметают, что исправление ошибки может снизить производительность приложений на процессорах Intel до 30%, так как именно ради скорости выполнения поставленных задач они игнорируют проверку безопасности.

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