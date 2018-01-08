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Apple будет менять аккумуляторы iPhone в 2018 году с двукратной скидкой

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Фото: REUTERS/Shailesh Andrade
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Американская компания Apple намерена на протяжении всего 2018 года менять батареи iPhone с двукратной скидкой. Решение принято на фоне скандала с замедлением работы устаревших моделей смартфонов компании. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее десятки пользователей iPhone обратились в суд из-за намеренного замедления работы гаджетов компанией Apple. После этого представители компании признали вину и принесли извинения. Также было решено загладить вину, меняя аккумуляторы моделей iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE, с двукратной скидкой. Заменить изношенные батареи можно будет за $29, тогда как ранее стоимость данной процедуры составляла $79.

Как ранее сообщали в Apple, замедлять работу старых гаджетов в компании стали для стабилизации работы девайсов и более длительного сохранения заряда аккумуляторов.

27 декабря портал iz.ru сообщал, что жительница США подала иск в суд против Apple почти на $1 трлн, обвинив компанию в мошенничестве через введение в заблуждение за умышленное замедление работы iPhone.

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