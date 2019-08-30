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За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году

Роспотребнадзор предложил отменить СанПиН, предполагающий их реализацию только в розничных точках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году
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2019-08-29 16:02:55
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С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете. Сейчас ограничение узаконено в одном из СанПиНов Роспотребнадзора. Но служба хочет отменить это положение: она составила список санитарно-гигиенических правил, действие которых следует прекратить в рамках «регуляторной гильотины». Постановление о БАДах — в их числе. «Известия» ознакомились с документом. Сегодня россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию в нашей стране, на зарубежных сайтах, что создает риски для их здоровья, пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Черный список

Роспотребнадзор подготовил список из нескольких сотен санитарно-гигиенических правил, которые следует отменить в рамках «регуляторной гильотины». Служба предлагает признать документы утратившими силу с 1 января 2021 года. Об этом сказано в проекте постановления правительства, подготовленном Роспотребнадзором. Документ, с которым ознакомились «Известия», 19 августа был направлен на согласование в ведомства и Торгово-промышленную палату (ТПП).

бады
За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В перечень попало постановление главного санитарного врача РФ от 2003 года, утверждающее СанПиН с требованиями к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище. Согласно этому документу, продажа БАДов осуществляется в аптеках, аптечных магазинах, специализированных точках по продаже диетических продуктов, а также в продовольственных магазинах. Дистанционная реализация таких добавок не допускается.

В конце 2018 года с инициативой разрешить продажу БАДов в Сети в Роспотребнадзор обращалась Ассоциация компаний интернет-торговли, рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Он пояснил, что БАДы — это пищевая продукция, они подпадают под регулирование технического регламента. Правительство еще в 2007 году установило порядок дистанционной продажи товаров в стране, в том числе пищевых. В целом она не ограничена, есть лишь отдельные запреты — например, для алкоголя.

бады
За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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При этом ограничений для БАДов в постановлении кабмина нет, но из-за СанПиНа интернет-площадки не могут торговать ими. Согласно КоАП, максимальное наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия для юридических лиц — приостановка деятельности на 90 дней.

В то же время БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, и россияне активно покупают их.

— В современных реалиях мы видим значительные риски: сложившаяся ситуация создает благоприятные условия для бесконтрольной продажи БАДов на иностранных сайтах. Тогда как они не проходят обязательной сертификации и могут не соответствовать требованиям безопасности, установленным в ЕАЭС, — пояснил Артем Соколов. — Как только в России появится легальная возможность реализации БАДов, этот рынок вырастет в разы. И у граждан появится дополнительная возможность покупать проверенную отечественную продукцию.

Небезопасные покупки

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Общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам прошлого года оценивается в 1,2 млрд рублей, сказал Артем Соколов. По его словам, количество посылок из-за рубежа в РФ в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017-м. Динамику реализации БАДов в АКИТ назвать затруднились, однако отметили, что в России наибольшей популярностью пользуется спортивное питание.

При этом объем рынка добавок в стационарной рознице падает. По данным компании DSM group, по итогам первого полугодия 2019-го он снизился на 8,4% — до 150,2 млн упаковок. При этом в денежном выражении прибавил 11,9% –– до 28,3 млрд рублей.

Артем Соколов подчеркнул, что интернет — это высококонкурентная среда. Если торговля БАДами начнется в Сети, ценообразование изменится. А значит, клиенты получат более интересные предложения: цены на добавки могут снизиться.

бады
Фото: Depositphotos
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Сейчас потребители рискуют, покупая БАДы в интернете, сказала «Известиям» исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. В Сети могут нелегально торговать не прошедшими регистрацию добавками, которые никогда не проверяли на безопасность и эффективность. Предъявить претензии покупателю будет некому.

— Например, в нелегальном БАДе может содержаться лекарственное средство, которое не указано на упаковке, а у человека возникнет негативная реакция на него, начнутся побочные эффекты, — пояснила Елена Неволина.

Аптеки и специализированные магазины при входном контроле проверяют все документы соответствия БАДов, подчеркнула она. Эксперт уверена, что наладить легальные онлайн-продажи биологически активных добавок возможно. Однако, по мнению Елены Неволиной, к торговле следует допускать только лицензированные аптеки. И они должны размещать на своих сайтах информацию о наличии регистрационного свидетельства у БАДа. Кроме того, операторов следует обязать изымать из оборота добавки, у которых подобных документов нет. В противном случае ситуация не изменится и риски для населения сохранятся.

В ТПП не смогли прокомментировать предложение об отмене СанПиНа по БАДам. В пресс-службах правительства, Роспотребнадзора, Минздрава и Минпромторга на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

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