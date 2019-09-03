Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как грамотно организовать питание школьника для сохранения его физического здоровья, а также полноценного усвоения учебной программы. Советы опубликованы на сайте ведомства во вторник, 3 сентября.

По словам специалистов, четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания процессов в организме, предусматривает три основных приема пищи и два перекуса.

В рационе ребенка следует соблюдать адекватную пищевую ценность, которая полностью компенсирует, но не превышает энергетические затраты. В зависимости от возраста, совокупная ценность должна соответствовать следующим параметрам: для детей 7–11 лет — 2300 ккал в день, 11–14 лет — 2500 ккал, 14–18 лет — до 3000 ккал.

Состав рациона должен быть разнообразен и гармоничен по белкам, жирам, углеводам, соотношение которых должно быть примерно 1:1:4 по массе, по калорийности — 10-15%; 30%; 55–60% соответственно. Содержание растительных и животных белков должно быть в соотношении 2:3.

В питании школьника должны обязательно быть овощи, фрукты, растительные масла, орехи, молочные, рыбные, яичные и мясные блюда. Следует избегать их монотонности для предотвращения приедаемости. Готовить пищу нужно щадящим путем, чтобы обеспечить микронутриетную сохранность продуктов — запекать, варить, ограничивать жарение и фритюр.

Во время еды советуют не спешить и попытаться выделить для каждого основного приема пищи не менее 20-30 минут и 10-15 минут для перекусов.

Ранее в августе главный детский диетолог депздрава Москвы Татьяна Брежнева заявила, что школьников младшей школы стоит кормить 5–6 раз в день, а в качестве второго ужина давать кисломолочный напиток.