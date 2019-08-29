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Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

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Фото: TASS/YAY
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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву. Она богата предшественником витамина А — бета-каротином, который обеспечивает оранжевый цвет продукта.

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Этот элемент необходим для поддержания нормального зрения, особенно сумеречного, хорошей кожи и обновления слизистой. Также он помогает в профилактике респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого количества калия.

«Калий снижает давление на сосудистую стенку и артериальное давление. Поэтому это идеальный продукт для гипертоников», — объяснила диетолог, ее цитирует «Вечерняя Москва» в среду, 28 августа.

Она уточнила, что при термической обработке бета-каротин не теряет своих свойств, но в блюда из тыквы нужно добавлять какой-нибудь жир, чтобы этот элемент усваивался организмом.

Следующий полезный продукт — это слива. Чем ярче цвет ягоды, тем больше она содержит антоцианов, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от старения.

«Также слива содержит клетчатку, пектины и очень хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклеиды. Также известно послабляющее свойство сливы», — добавила Соломатина.

По ее словам, сливу лучше употреблять в сыром виде, поскольку при термической обработке витамин С разрушается.

Также медик рекомендует обратить внимание на грушу, в которой содержатся калий, магний и пектины. Они положительно влияют на работу кишечника, выводят холестерин. К тому же у груши ниже гликемический индекс, чем у яблока.

«Главное, что в отличие от яблок груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот, приводят к ощущению голода», — отметила диетолог.

Ранее в августе диетолог назвал два главных принципа правильного питания, которые помогут решить проблему избыточного потребления калорий.

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