Диетолог посоветовала кормить школьников шесть раз в день

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева заявила, что школьников младшей школы стоит кормить 5–6 раз в день, а в качестве второго ужина давать кисломолочный напиток.

«Оптимальными являются 5–6 приемов пищи в сутки, через 3,5–4 часа. Более частые приемы приводят к снижению аппетита, редкие — к большим объемам пищи и растяжению желудка», — цитирует Брежневу «РИА Новости».

Также, по словам специалиста, за час до сна детям полезно давать стакан кисломолочного напитка. К примеру, простоквашу. Она также добавила, что необходимо формировать у детей привычку мыть перед едой руки, фрукты и овощи.

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