Прямой эфир

Диетолог посоветовала кормить школьников шесть раз в день

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева заявила, что школьников младшей школы стоит кормить 5–6 раз в день, а в качестве второго ужина давать кисломолочный напиток.

«Оптимальными являются 5–6 приемов пищи в сутки, через 3,5–4 часа. Более частые приемы приводят к снижению аппетита, редкие — к большим объемам пищи и растяжению желудка», — цитирует Брежневу «РИА Новости».

Также, по словам специалиста, за час до сна детям полезно давать стакан кисломолочного напитка. К примеру, простоквашу. Она также добавила, что необходимо формировать у детей привычку мыть перед едой руки, фрукты и овощи.

9 августа диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как можно перестать есть сладкое и сохранить фигуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов предложил ввести единые стандарты школьной формы
Tinkoff Generation открыл набор на бесплатные курсы для школьников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019