Tinkoff Generation открыл набор на бесплатные курсы для школьников

С понедельника, 26 августа, начались вступительные экзамены в бесплатный образовательный проект для школьников 6–11-х классов Tinkoff Generation.

Как сообщается на сайте «Тинькофф», набор продлится до 23:59 мск 3 сентября. Для того чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на сайте «Финтех-школы Тинькофф» и подать заявку на интересующие курсы. Результаты вступительных испытаний можно узнать в личном кабинете на этом же портале.

В этом году экзамены проводят по четырем направлениям: алгоритмы и структуры данных (рассчитаны на учеников 6–11-х классов с базовым опытом участия в олимпиадах и знанием основных алгоритмов); олимпиадная математика (для учащихся 7–11-х классов, имеющих минимальный опыт участия в математических кружках и с базовой олимпиадной практикой); machine learning (подойдет школьникам 10-х и 11-х классов со знанием Python и математики на уровне старших классов); deep learning (аналогичен machine learning, но принять участие в обучении, помимо десяти- и одиннадцатиклассников, могут студенты младших курсов).

Занятия в Tinkoff Generation проходят 1–2 раза в неделю в штаб-квартире «Тинькофф» в Москве и в центрах разработки «Тинькофф» в разных городах России. Продолжительность урока составит 3–5 часов.

Вице-президент и директор по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов отметил, что в этом году проект получил образовательную лицензию.

«Это позволит нам масштабировать наши образовательные программы на большее число школьников. Кроме числа учащихся мы планируем наращивать и объем образовательных программ, добавляя новые курсы, которые помогут школьникам прокачаться в программировании и математике», — добавил он.

Проект Tinkoff Generation стартовал в прошлом году. За это время к нему присоединилось более 400 школьников, 36 из которых в апреле стали финалистами Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Помимо этого, у «Тинькофф» есть еще одна образовательная программа — «Тинькофф Финтех-школа». В декабре открылся седьмой по счету набор студентов.

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