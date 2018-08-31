В пяти городах России начался набор в Тинькофф Финтех Школу

Тинькофф банк открыл набор в шестую по счету Тинькофф Финтех Школу. Бесплатные занятия для аналитиков и разработчиков будут проходить в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Рязани.

Обучение в школе состоит из двух частей: курса «Финтех-тренды» и занятий по одной из выбранных теоретических дисциплин. Речь идет об «Управлении рисками», «Системном администрировании», «Диалоговых системах», Scala, Frontend, iOS, Android или QA Automation.

Для того чтобы посещать занятия, необходимо зарегистрироваться на сайте fintech.tinkoff.ru и подать заявку на интересующий курс. Вступительные экзамены можно сдать в режиме онлайн в любое время с 12:00 мск 3 сентября и по 23:59 мск 10 сентября. Обучение начнется 17 сентября и продлится до середины декабря. Курсы будут проходить 1–2 раза в неделю по вечерам, а сами занятия продлятся от 2 до 3 часов в зависимости от выбранной программы. Предусмотрено и домашнее задание, выполнение которого занимает 10–15 часов в неделю.

Каждому выпускнику Тинькофф Финтех Школы выдадут сертификаты об окончании и подарки, а тех, кто успешно окончил обучение, пригласят на собеседование в Тинькофф банк для возможной работы или стажировки.

Проект Тинькофф Финтех Школа был запущен в 2016 году. Лекции и практические семинары для студентов и недавних выпускников проводят вице-президенты и ведущие специалисты банка. На занятиях ученикам рассказывают о современных технологиях в финансовой сфере, мобильном банкинге, социальных сетях, искусственном интеллекте, блокчейне и криптовалюте.

В августе Тинькофф банк запустил еще один образовательный проект — Tinkoff Generation. Он рассчитан для учащихся 8–11-х классов. Занятия стартуют с 15 сентября, а сдать вступительные экзамены можно с 12:00 мск 31 августа по 23:59 мск 7 сентября.

Публикуется на правах рекламы