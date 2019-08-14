Прямой эфир

Журнал Global Finance назвал лучший розничный и корпоративный онлайн-банк в России

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты международного журнала Global Finance признали Тинькофф лучшим российским розничным и корпоративным онлайн-банком 2019 года в рамках премии The World’s Best Digital Banks In Central & Eastern Europe 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, опубликованном в среду, 14 августа.

Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в шести номинациях по Центральной и Восточной Европе.

В рознице компания стала лидером в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты», «Лучший розничный сайт» и «Лучший маркетинг в социальных сетях». В корпоративном сегменте Тинькофф досталась победа в номинациях «Лучшее онлайн-управление денежными средствами», «Лучшие онлайн-сервисы» и «Лучший банк в обеспечении информационной безопасности и противодействии мошенничеству».

Старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Тинькофф Артем Яманов, комментируя достижения компании, отметил, что организация продолжает совершенствовать свои продукты и сервиса, делая акцент на стратегии AI first.

«В этом году мы построили собственный суперкомпьютер «Колмогоров» и запустили первого в мире голосового помощника в сфере лайфстайла и финансов по имени Олег. Уверен, что наши шаги в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта помогут сделать наши предложения для клиентов еще более интересными и персонализированными», — подчеркнул он.

Тинькофф становится призером премии журнала Global Finance пятый год подряд. Так, в прошлом году Тинькофф был признан лучшим розничным онлайн-банком в России, а коммерческий банк победил в номинациях «Лучший банк в обслуживании счетов», «Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству», «Лучший мобильный банкинг» и «Лучшие приложения для мобильного банкинга».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тинькофф Банк возглавил список самых рентабельных банков Центральной и Восточной Европы журнала The Banker
Тинькофф Банк назван лучшим розничным онлайн-банком в мире по версии Global Finance

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017