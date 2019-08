Журнал Global Finance назвал лучший розничный и корпоративный онлайн-банк в России

Эксперты международного журнала Global Finance признали Тинькофф лучшим российским розничным и корпоративным онлайн-банком 2019 года в рамках премии The World’s Best Digital Banks In Central & Eastern Europe 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, опубликованном в среду, 14 августа.

Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в шести номинациях по Центральной и Восточной Европе.

В рознице компания стала лидером в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты», «Лучший розничный сайт» и «Лучший маркетинг в социальных сетях». В корпоративном сегменте Тинькофф досталась победа в номинациях «Лучшее онлайн-управление денежными средствами», «Лучшие онлайн-сервисы» и «Лучший банк в обеспечении информационной безопасности и противодействии мошенничеству».

Старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Тинькофф Артем Яманов, комментируя достижения компании, отметил, что организация продолжает совершенствовать свои продукты и сервиса, делая акцент на стратегии AI first.

«В этом году мы построили собственный суперкомпьютер «Колмогоров» и запустили первого в мире голосового помощника в сфере лайфстайла и финансов по имени Олег. Уверен, что наши шаги в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта помогут сделать наши предложения для клиентов еще более интересными и персонализированными», — подчеркнул он.

Тинькофф становится призером премии журнала Global Finance пятый год подряд. Так, в прошлом году Тинькофф был признан лучшим розничным онлайн-банком в России, а коммерческий банк победил в номинациях «Лучший банк в обслуживании счетов», «Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству», «Лучший мобильный банкинг» и «Лучшие приложения для мобильного банкинга».