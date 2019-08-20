В «Тинькофф» рассказали о росте чистой прибыли в первой половине 2019 года

TCS Group Holding PLC, владеющая Тинькофф Банком и «Тинькофф Страхованием», отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии 2019 года.

«Чистая маржа в первом полугодии 2019 года выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,7 млрд рублей (в первом полугодии 2018 года — 28,2 млрд рублей)», — говорится в сообщении на сайте компании.

В этом же периоде чистая прибыль составила 15,4 млрд рублей, в первые полгода 2019-го года привлечено более 2,2 млн новых клиентов по кредитным продуктам.

«Во II квартале и первой половине 2019 года группа продолжила демонстрировать высокие показатели благодаря росту нашего основного бизнеса в сегменте кредитных карт и положительной динамике выручки от прочих направлений деятельности, а также активному развитию всей экосистемы «Тинькофф», — отметил председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз.

По его словам, в первом полугодии 2019 года чистый прирост кредитного портфеля составил 46,3% с начала года. Это стало возможным за счет новых направлений кредитного бизнеса, таких как потребительские кредиты, POS-кредитование, автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости. Таким образом, компания смогла увеличить чистую прибыль в первом полугодии на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,4 млрд рублей.

По состоянию на конец первого полугодия 2019 года группа осуществляла, в частности, обслуживание счетов более 5,7 млн клиентов (общий остаток средств на счетах составлял 154,8 млрд. рублей), 593 тыс. брокерских счетов. При этом почти половина инвестиционных счетов физических лиц, открытых на Московской бирже во II квартале 2019 года, пришлась на сервис «Тинькофф Инвестиции».