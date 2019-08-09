Диетолог назвала способ отказаться от сладкого

Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как можно перестать есть сладкое и сохранить фигуру. Об этом 9 августа сообщает издание «Главред».

Она отметила, что для начала свой рацион нужно подогнать под строгие рамки. На 90% он должен состоять из полезных продуктов.

После этого необходимо начать занятия спортом и постараться добиться результата, именно соблюдая новую диету. Затем, когда лишние килограммы уйдут, можно 20–30% своего рациона оставить именно на любимые вкусности.

Также Усенко рекомендовала всегда продумывать свой дневной рацион.

В мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения.