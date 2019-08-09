Прямой эфир

Диетолог назвала способ отказаться от сладкого

0
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как можно перестать есть сладкое и сохранить фигуру. Об этом 9 августа сообщает издание «Главред».

Она отметила, что для начала свой рацион нужно подогнать под строгие рамки. На 90% он должен состоять из полезных продуктов.

После этого необходимо начать занятия спортом и постараться добиться результата, именно соблюдая новую диету. Затем, когда лишние килограммы уйдут, можно 20–30% своего рациона оставить именно на любимые вкусности.

Также Усенко рекомендовала всегда продумывать свой дневной рацион.

В мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер предупредил об опасностях сильного голода после тренировок
Эндокринолог рассказала об опасности резкого похудения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017