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Тренер предупредил об опасностях сильного голода после тренировок

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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look
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Фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала об опасности, которую в себе таит сильный голод после тренировок. Об этом 8 августа сообщает издание «Главред».

По словам специалиста, желание поесть после занятий спортом — совершенно нормальная вещь. Так организм дает понять, что хочет восстановиться и прийти в прежнюю форму. Однако тренер сделала акцент на нерегулируемом аппетите, который может стать сигналом о проблемах.

Она отметила, что с подобной ситуацией сталкиваются новички, выбравшие слишком интенсивные и сложные тренировки, подчеркнув, что силовая тренировка по времени должна длиться не более 40 минут.

Новикова рекомендовала отдыхать между подходами, а также выбирать подходящие по уровню подготовки занятия.

Кроме того, она обратила внимание на рацион и соблюдение режима приема пищи, рекомендовав перед занятиями спортом съесть продукты, которые содержат сложные углеводы и немного белка.

«Что касается обратного эффекта «полное отсутствие аппетита и апатия» — это уже признаки глубокой стадии перетренированности», — заключила тренер.

4 августа врачи рассказали об опасности беговых кроссовок.

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