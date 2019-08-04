Врачи рассказали об опасности беговых кроссовок

Неправильно подобранные беговые кроссовки могут не только вызывать дискомфорт во время носки, но и спровоцировать боли и появление травм во время упражнений. Об этом в воскресенье, 4 августа, пишет портал Medical Express со ссылкой на врача-ортопеда Кристину Роу-Бауэр.

По ее словам, неподходящая обувь может вызвать судороги, привести к потере ногтей, подошвенному фасцииту и стрессовым переломам. Во избежание неприятных последствий врач рекомендовала проконсультироваться с ортопедом перед покупкой кроссовок.

«Принесите [на прием] свою старую спортивную обувь. Характер ее износа может врачу определить вашу пронацию и супинацию стопы. Честно расскажите о любых болях, которые когда-либо возникали у вас во время или после бега», — подчеркнула Роу-Бауэр.

Также она посоветовала учесть такие факторы, как стиль бега и особенности местности, где человек занимается спортом. Кроме того, врач добавила, что покупку следует совершать вечером, когда ноги немного отекают, пишет «Газета.ру».

В начале июля главный специалист по спортивной медицине московского департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе рекомендовал женщинам не носить часто каблуки и платформу. Он также сообщил, что не следует менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок. Врач также посоветовал отказаться от узких туфель-лодочек, балеток, туфель на платформе и обуви с твердым задником.