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Производство кроссовок по 500 руб. запустили в сирийском Алеппо

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Фото: Global Look Press/© Voller Ernst /Siegfried Steinac
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Жители сирийского Алеппо восстановили производство спортивной обуви, приостановленное из-за боевых действий.

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Как сообщил руководитель предприятия Махмуд Даббах, на предприятии делают заготовки и формы для кроссовок. Там же изготавливается каркас обуви и готовое изделие. Стоимость кроссовок — около 500 руб., передает ТАСС.

В январе в Сирии восстановил работу автозавод, где собирают до 20 машин в сутки. Отмечалось, что в ближайших планах открытие еще одного цеха и автоматизация.

Также на заводе может появиться музей, главным экспонатом которого станет первый сирийский электромобиль. Машину сделали в 1960-х специально для Хафеза Асада.

В декабре мячи и форму московского «Спартака» подарили игрокам футбольного клуба провинции Дамаск, тренером которого впервые в истории Сирии стала женщина.

Конфликт в САР начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода контингента США, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы. На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии «миротворческую группу» на некоторое время.

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