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Матчи финала «Футбола для дружбы» проведет 12-летний журналист из Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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12-летний журналист Язан Таха из Сирии будет комментировать финальные матчи международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

В настоящее время он обучается в академии Strikers в Кувейте и обладает титулом самого юного футбольного комментатора в мире. Таха ведет игры на телеканале BeINSport. По словам журналиста, он начал играть в футбол в возрасте пяти лет, в том же возрасте прокомментировал свой первый матч «Барселона»–«Реал». Таха одинаково любит играть в футбол и комментировать матчи, передает НСН.

В 2018 году подросток уже участвовал в финальных соревнованиях шестого сезона «Футбола для дружбы» в Москве. Он впервые комментировал на английском языке решающий матч чемпионата мира этого мероприятия. Также Таха учит испанский язык к финалу седьмого сезона в Мадриде. Он надеется, что ему удастся встретиться с португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Компания — официальный партнер Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне стало известно, что турецкий арбитр Джюнейт Чакыр возглавит судейскую бригаду на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль»–«Барселона».

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