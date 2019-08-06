Назван простой способ замедлить процесс старения

Британский эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу назвала способ, который позволит замедлить процесс старения и поддержать оптимальный водный баланс в организме. По ее словам, для этого необходимо выпивать восемь кружек чая в день, пишет MedikForum.

Специалист объяснила, что старение организма происходит под действием химических реакций в клетках, в процессе которых образовываются свободные радикалы, которые повреждают здоровые клетки. Далее, по словам Виброу, эти элементы лишают клетки кислорода и снижают уровень коллагена, необходимого для сияния и упругости кожи. Таким образом, чем больше свободных радикалов находится в организме человека, тем быстрее он стареет.

Виброу отметила, что многочисленные исследования уже показали — у людей, которые регулярно пьют зеленый или белый чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этого напитка. Эксперт отметила, что сама пьет чай практически каждый час и уже замечает результат такой профилактики старения. По словам Виброу, ее кожа стала более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снизился вес и уровень холестерина.

21 марта ученые Бостонского университета в США установили ген, который способствует ускоренному старению человека под влиянием стресса.