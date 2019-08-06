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Ученые предупредили об опасности купания в водоемах

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Купание в водоемах стало опасным из-за глобального потепления, которое способствует распространению в воде опасных микроорганизмов. Об этом 5 августа пишет портал Medicalxpress.

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Так, среди представляющих опасность бактерий названа Vibrio vulnificus, которая встречается в соленых водоемах, в частности, в Мексиканском заливе. Она известна как «мясоедная бактерия» и может вызывать сепсис. Особую осторожность следует соблюдать людям с хронической печеночной недостаточностью и прочими заболеваниями, ослабляющими иммунную систему.

Также специалисты обращают внимание на «поедающих мозг» амеб Naegleria fowleri, которые встречаются в пресной воде. Они безвредны при глотании, так как желудочная кислота растворяет микроорганизмы, но опасны при попадании в нос — ими можно заразиться даже при промывании пазух.

Еще один представляющий опасность микроорганизм — Cryptosporidium. Этот паразит вызывает расстройство кишечника и выживает в хлорированной воде. Чаще всего им заражаются дети после купания в бассейне.

Департамент здравоохранения штата Флорида в период с 2017 по 2018 год зафиксировал 92 случая заражения опасными бактериями, из них 20 — с летальным исходом. С начала 2019-го инфекцию нашли у 10 человек.

Чтобы защитить себя от заражения специалисты рекомендуют не купаться при наличии царапин, укусов насекомых, порезов или открытых ран, а в воду заходить в специальной обуви, чтобы не травмировать ноги о камни и ракушки. Нырять следует только при использовании зажима для носа. После водной процедуры необходимо следить за состоянием кожи и при наличии каких-либо высыпаний или волдырей немедленно обратиться к врачу.

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