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Ученые раскрыли тайну найденных в США останков «вампира»

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Фото: Depositphotos
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Ученые смогли установить личность человека-«вампира», умершего в Новой Англии в первой половине XIX века. Об этом сообщил Национальный музей здоровья и медицины в Facebook.

По данным экспертов, анализ ДНК и исследование записей тех времен указывают на то, что таинственные останки принадлежат фермеру Джону Барберу, умершему в 1826 году от туберкулеза.

Раньше европейские, а затем и американские крестьяне верили, что по некоторым признакам в умершем можно опознать вампира. К таким признакам относили вздутую грудную клетку, растущие после смерти ноги и волосы.

В Новой Англии к вампирам также причисляли больных туберкулезом. Чтобы наверняка убить «вампира», умерших от этой болезни нередко эксгумировали, извлекали из тел сердца и сжигали.

Останки Барбера были найдены в 1990 году в гравийном карьере в городе Грисволд (штат Коннектикут).

Череп и конечности были размещены в неверном порядке, что указывало на перезахоронение останков. Кроме того, могила была выложена камнями, а в крышку гроба в виде инициалов были вбиты медные гвозди.

5 августа сообщалось, что тысячи артефактов нашли в древнем могильнике V века под Красноярском.

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