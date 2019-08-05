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Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике V века под Красноярском

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Фото: Depositphotos
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Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили крупный могильник V века н.э. с 2 тыс. артефактов в Красноярском крае. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

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На сегодняшний день это самый древний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары. Всего на территории находятся 12 погребений, в которых ученые обнаружили около 2 тыс. различных предметов.

В основном среди артефактов — наконечники стрел, железные ножи, части поясных наборов и пряжки, а также стеклянные и каменные бусы, черепки керамической посуды.

Кроме того, ученым удалось установить, как происходило погребение. Отмечается, что сначала тела сжигали, а затем их кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах.

2 августа стало известно, что сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая передан в фонды Национального музея имени Анохина. По данным ученых, усыпальница была создана в V-III века до н.э. и является самой древней погребальной конструкцией на территории России.

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