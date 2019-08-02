Самую древнюю гробницу в России передали музею в Горно-Алтайске

Сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая передан в фонды Национального музея имени Анохина. По данным ученых, это самая древняя погребальная конструкция на территории России.

Усыпальница была создана в V-III века до н.э. Она состоит из двойного сруба с полом и двойного потолка. Конструкция была найдена в 1949 году в долине Пазырык в Улаганском районе, где проходила экспедиция Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает altapress.ru.

В усыпальнице археологи нашли мумии мужчины и женщины с татуировками. Кроме того, были обнаружены ворсовые ковры, колесница, украшения, посуда, а также останки девяти лошадей.

Внутренний сруб перевезли в Эрмитаж. Наружный сруб был извлечен из земли в 2019 году. Он передан в фонды музея имени Анохина в Горно-Алтайске.