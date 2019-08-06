Ученые раскрыли тайну появления пресного водоема под пустыней Негев

Израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона выяснили, когда и как образовался огромный резервуар пресной воды под пустыней Негев, пишет Science Alert.

«Подземное море» также связано с Нубийским водоносным слоем — крупнейшим запасом ископаемой пресной воды, который охватывает площадь более 2 млн кв. км. По разным оценкам, в нем содержится 150 тыс. кубических км грунтовых вод.

Исследователи проанализировали химический состав воды под пустыней, изучив содержание изотопа криптона (криптон-81 позволяет датировать образцы возрастом от 40 тыс. до 1,5 млн лет) и изотопа водорода (дейтерий), благодаря соотношению которого с обычным водородом можно определить источник воды и погодные условия.

Результаты показали, что «море» образовалось благодаря двум притокам. Возраст первого оценивался в 38 тыс. лет, а второй существовал порядка 360 тыс. лет назад и был связан со средиземноморскими циклонами в период максимума последнего ледникового периода.

Более ранний приток возник при вторжении воздушных масс из тропических областей Атлантического океана.

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