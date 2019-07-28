Ученые нашли способ замедлить старение мозга
Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта нашли способ замедлить старение мозга. Информация об этом 24 июля появилась на сайте учебного учреждения.
Cпециалисты изучили влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их расположенности к укреплению нейронных связей.
Свои опыты они проводили на мышах, которых разделили на три группы. Первым обеспечили активный образ жизни с горками, крутящимися колесами и большим пространством, а другим ограничили потребление калорий, а жизнь третьих не подвергалась изменениям.
В результате выяснилось, что группы мышей с подкорректированным питанием и образом жизни продемонстрировали показатели когнитивных функций лучше, чем у третьей группы. Поэтому ученые пришли к выводу, что активный образ жизни и умеренное питание могут стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.
25 июля был назван вызывающий старческое слабоумие продукт.