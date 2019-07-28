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Ученые нашли способ замедлить старение мозга

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Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik/moodboard
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Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта нашли способ замедлить старение мозга. Информация об этом 24 июля появилась на сайте учебного учреждения.

Cпециалисты изучили влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их расположенности к укреплению нейронных связей.

Свои опыты они проводили на мышах, которых разделили на три группы. Первым обеспечили активный образ жизни с горками, крутящимися колесами и большим пространством, а другим ограничили потребление калорий, а жизнь третьих не подвергалась изменениям.

В результате выяснилось, что группы мышей с подкорректированным питанием и образом жизни продемонстрировали показатели когнитивных функций лучше, чем у третьей группы. Поэтому ученые пришли к выводу, что активный образ жизни и умеренное питание могут стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.

25 июля был назван вызывающий старческое слабоумие продукт.

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