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17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

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Фото: Depositphotos
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Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой. История его болезни опубликована в медицинском журнале Annals of Internal Medicine во вторник, 3 сентября.

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17-летний юноша, имя которого не раскрывается, страдал расстройством избирательного питания. В семилетнем возрасте мальчик наотрез отказался от обычных фруктов и овощей, поскольку ему не нравилась их текстура.

Рацион питания ребенка состоял исключительно из картошки фри из ближайшей забегаловки, пачки чипсов, и иногда бургера с говядиной или ветчиной.

В результате в возрасте 15 лет у подростка появились проблемы со зрением, слухом и слабость костей, а спустя два года мальчик и вовсе ослеп и почти полностью перестал слышать. Примечательно, что врачи выявили в организме ребенка дефицит витаминов и минералов лишь тогда, когда он перестал видеть.

«Связь между плохим питанием и зрением известна довольно давно, по крайней мере, среди специалистов в области нейроофтальмологии. Проблема в том, что осведомленность среди других медицинских работников не так высока», — рассказал доктор Дениз Атан из Университетского госпиталя Bristol NHS Foundation Trust изданию The Daily Telegraph.

Как рассказала мать мальчика, из-за слепоты он бросил колледж, а ей пришлось оставить работу, чтобы заботиться о своем ребенке.

Ранее в мае диетологи перечислили продукты, бесконтрольное употребление которых может нанести глазам непоправимый вред. Перечень возглавил белый хлеб.

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