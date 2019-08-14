Британка едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца

Жительница Великобритании Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца в микроволновке по рецепту из интернета. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Отмечается, что 22-летняя девушка нашла в сети рецепт, согласно которому яйца можно сварить в микроволновке, если посолить воду, которая должна не позволить скорлупе взорваться.

Бетани так и сделала, однако едва открыв микроволновку, чтобы вытащить готовые яйца, они взорвались и обожгли британке лицо. Девушка сразу вызвала скорую, но часть лица всё равно пострадала.

Кроме того, оказался поврежден правый глаз, который по-прежнему видит плохо. Врачи на полное восстановление зрения гарантий не дают. Сама Бетани назвала этот день самым страшным в своей жизни.

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