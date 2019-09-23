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Госдума обсудит закон о штрафах за незаконные детские лагеря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума 24 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект, предлагающий создание реестров детских лагерей. Организаторам незарегистрированных лагерей грозит штраф.

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После первого чтения депутаты предложили уменьшить размер штрафов с 1–3 млн рублей, предложенных авторами проекта, до 500 тыс. — 1 млн рублей, передает «Интерфакс».

Ранее 23 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в ходе летних проверок детских лагерей сотрудники ведомства составили 35,4 тыс. протоколов за нарушения санитарных норм. Вынесено 32,5 тыс. постановлений о штрафах. Из них 2,9 тыс. штрафов выплатят юридические лица. Самым распространенным нарушением стало отсутствие у сотрудников медицинских книжек, а также неудовлетворительное содержание территории и помещений: пищеблока, спальных и санитарных блоков. Кроме того, выявлены нарушения в организации питания, правил эксплуатации в бассейнах, низкий контроль медработников за режимом дня.

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