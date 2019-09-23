Госдума обсудит закон о штрафах за незаконные детские лагеря

Госдума 24 сентября рассмотрит во втором чтении законопроект, предлагающий создание реестров детских лагерей. Организаторам незарегистрированных лагерей грозит штраф.

После первого чтения депутаты предложили уменьшить размер штрафов с 1–3 млн рублей, предложенных авторами проекта, до 500 тыс. — 1 млн рублей, передает «Интерфакс».

Ранее 23 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в ходе летних проверок детских лагерей сотрудники ведомства составили 35,4 тыс. протоколов за нарушения санитарных норм. Вынесено 32,5 тыс. постановлений о штрафах. Из них 2,9 тыс. штрафов выплатят юридические лица. Самым распространенным нарушением стало отсутствие у сотрудников медицинских книжек, а также неудовлетворительное содержание территории и помещений: пищеблока, спальных и санитарных блоков. Кроме того, выявлены нарушения в организации питания, правил эксплуатации в бассейнах, низкий контроль медработников за режимом дня.