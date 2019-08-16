Детский корпус: число отдыхающих в загородных лагерях удвоят

В течение пяти лет численность школьников, отдыхающих в загородных лагерях, может вырасти на 1,5 млн в год, что практически удвоит текущий показатель. Такие цели заложены в проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха. Документ, разработанный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), есть в распоряжении «Известий». Поставленные задачи предполагается реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением средств бюджета и бизнеса. По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей. Как рассказала «Известиям» гендиректор АСИ Светлана Чупшева, по договоренности с Минэкономразвития предложения включат в программу трансформации делового климата, а выполнение задач — в KPI губернаторов.

Мнимое оздоровление

Многолетние проблемы привели к тому, что организованным отдыхом охвачено менее трети российских школьников. По данным Росстата, в 2018-м в летних лагерях побывали всего 5,6 млн детей из 18,7 млн. При этом большинство из них проводило время в так называемых лагерях дневного пребывания, а за город летом уезжали 1,9 млн (10,1%).

— Как недавно заявила министр просвещения Ольга Васильева, по итогам этого лета организованно отдохнут 6 млн детей, — отметил эксперт Общественной палаты (ОП) России Сергей Минделевич. — И мы не можем к большинству лагерей применить термин «оздоровительные», поскольку они открываются, как правило, при школах.

Документом, подготовленным проектным офисом на базе АСИ, куда вошли представители экспертного сообщества, региональных властей, специалисты в области финансов и образования, предусмотрено, что за счет модернизации существующей инфраструктуры в загородных лагерях смогут каждый год отдыхать дополнительно 1,5 млн детей. Добиться таких результатов планируется в течение пяти лет.

Увеличение этого показателя предусмотрено майским указом президента. А цели определены в нацпроекте «Образование», указывается в пояснительной записке к проекту, но «мероприятия по созданию и (или) реконструкции объектов отдыха в документе отсутствуют».

Всех посчитают

В пояснительной записке АСИ также отмечается, что есть еще несколько причин, которые не позволяют решить поставленные задачи с использованием существующих механизмов. Во-первых, нет исчерпывающего перечня объектов инфраструктуры, которая сейчас заброшена или находится в плачевном состоянии, но может быть подвергнута реконструкции. В проекте программы АСИ содержится предложение создать такой реестр силами региональных властей, а оператором могло бы стать Министерство просвещения, уточнила Светлана Чупышева. По ее словам, это позволит избежать, например, ситуации, когда после трагедии в Хабаровском крае, случившейся этим летом, губернатор заявил, что даже не был в курсе существования лагеря.

Во-вторых, финансирование мероприятий по отдыху детей осуществляется за счет региональных бюджетов. Учитывая, что приоритеты в политике субъектов сейчас направлены на снижение долговой нагрузки, инфраструктура лагерей изнашивается и перестает использоваться. По словам Сергея Минделевича, только в Подмосковье заброшены сотни объектов, а по всей стране — тысячи, то есть большая часть государственной или муниципальной собственности в этой сфере.

При этом частному бизнесу, поясняется в проекте, невыгодно заниматься детским отдыхом. Поскольку налоговая нагрузка, контрольные мероприятия, а также расходы на поддержание инфраструктуры не окупаются стоимостью путевок, субсидирование которых из федерального бюджета прекратилось в 2015 году.

В проекте программы развития детского отдыха предлагается использовать механизм ГЧП и концессионных соглашений для создания и реконструкции загородных лагерей. В том числе «участие субъекта РФ в софинансировании расходов на строительство (капитальный грант) в размере не более 40% капитальных затрат и компенсации концессионеру части недополученных доходов в период его эксплуатации», отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, это позволит государству сохранить контроль над детскими учреждениями и при этом привлечь частные инвестиции.

Мотив для губернаторов и бизнеса

В АСИ уверены в перспективах реализации планов по развитию детского отдыха. По словам гендиректора агентства, существует договоренность с МЭР о том, что программа будет включена в план мероприятий по трансформации делового климата. То есть бизнес, который примет участие в ней, ощутит на себе все последствия ослабления «регуляторной гильотины».

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что ведомство пока не получило проект программы развития детского отдыха. Там добавили, что он будет включен в перечень мероприятий по трансформации делового климата после согласования экспертной группой и федеральными органами исполнительной власти, в случае если АСИ внесет это на рассмотрение в МЭР.

Сейчас разработанный АСИ проект «дорожной карты» находится на рассмотрении в Минпросвещения, сообщили «Известиям» в ведомстве. Для более подробного обсуждения в ближайшее время планируется провести совещание с представителями агентства и Минпросвета.

Также, как рассказала Светлана Чупшева, уровень развития детского отдыха в регионах планируется включить в один из существующих параметров оценки эффективности губернаторов. Но не только в этом разработчики усматривают мотивацию для глав субъектов.

— Большая часть предложений связана с экономическим ростом в каждой из отраслей и инвестицией со стороны бизнеса в эту сферу, — подчеркнула гендиректор АСИ.

Как показали предварительные расчеты, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за весь период реализации мероприятий составят 105,1 млрд рублей, количество созданных рабочих мест превысит 68,5 тыс.

В ближайшее время документ будет направлен в МЭР и другие заинтересованные ведомства на согласование. Но помимо поддержки федеральных органов исполнительной власти, безусловно, очень важно, как воспримет предложения бизнес. По мнению члена генсовета «Деловой России» Виталия Сурвилло, это будет определяться условиями договора концессии и неукоснительностью их соблюдения.

— Если концессионер сам не проникнут идеями меценатства, а таких случаев не так много, то предлагаемый формат ГЧП, по сути, сводится к кредитованию частным капиталом государственных строек, — говорит представитель «Деловой России». — При сохранении гарантированной прибыльности инвестора предлагаемая программа, конечно, перспективна и привлекательна для всех сторон. Частный капитал получает выгодную сферу вложений, государство — отсрочку в финансировании, население — востребованные современные детские лагеря.

Он полагает, что со временем ГЧП в этой сфере окажется весьма эффективным инструментом решения важной социальной проблемы. Но очень многое будет зависеть от деталей концессионных соглашений, пока не до конца раскрытых в программе АСИ, подчеркнул Виталий Сурвилло.