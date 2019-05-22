Всегда готовь: летним лагерям дано 9 тыс. предписаний Роспотребнадзора

Детским лагерям предстоит провести 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания воспитанников. Это требование содержится в предписаниях, выданных Роспотребнадзором по итогам проверок, которые были проведены перед стартом летней оздоровительной кампании. Чаще всего проблемы возникают с доставкой указанного в нормативах количества свежих фруктов и овощей в отдаленную местность, поясняют опрошенные «Известиями» эксперты. Также у детей есть риск съесть в столовой несвежую или неверно приготовленную пищу. На случай массовых отравлений Минздрав уже поручил подготовить в больницах резервные койки.

Нынешним летом в стране будут работать 42 тыс. оздоровительных лагерей, где смогут отдохнуть до 5 млн детей, говорится в материалах Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Документ был направлен в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений вместе с письмом за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет комиссию, «Известиям» заявили, что не комментируют переписку.

Дети сыты — нервы целы

Во время подготовки к летней оздоровительной кампании инспекторы Роспотребнадзора выдали больше 9 тыс. предписаний, в которых содержалась 51 тыс. конкретных рекомендаций по улучшению работы лагерей. Самая значительная их часть — 13 тыс. — касалась организации питания. Также специалисты предписывали совершенствовать условия содержания воспитанников (9 тыс.) и улучшать системы обеспечения детей питьевой водой гарантированного качества (3,4 тыс.). В Роспотребнадзоре оперативно не ответили на запрос «Известий» с просьбой привести примеры наиболее распространенных нарушений и типовых решений по их устранению.

Гигиенические требования к лагерям утверждены соответствующими СанПиН. В них же приведен и рекомендованный среднесуточный набор продуктов. Например, для детей от семи до десяти лет в него в том числе входят 350 г свежих овощей и зелени, 200 г фруктов, 77 г мяса, 60 г рыбы, 15 г колбасы, 50 г творога, яйцо, 10 г сыра и 10 г кондитерских изделий. Определен также список из 37 продуктов и блюд, на которые в летних лагерях введен запрет. В него включены непромышленные продукты, кофе, газированные напитки, глазунья, паштеты, блинчики с мясом и творогом, квас, грибы, пирожные и торты, жареное во фритюре и блюда с сухими пищевыми концентратами быстрого приготовления.

В лагерях, особенно в палаточных, не всегда есть техническая возможность соблюсти все нормы, подчеркнула председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В труднодоступную местность проблематично доставлять продукты в большом количестве — например, по 0,5 кг фруктов и овощей на человека в день. Если же руководство лагеря найдет возможность организовать питание по нормам СанПиН, отравления или недоедание практически исключены, считает Ирина Волынец. Однако риск поставки несвежих продуктов или ошибки повара всё же остается, заметила она.

Из столовой в больницу

На случай экстренной госпитализации детей Минздрав рекомендовал региональным властям выделить резервные места в больницах на период летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Камкин в письме в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, с которым также ознакомились «Известия». Также Минздрав взял на контроль количество специалистов в медпунктах летних лагерей: ведомство просит региональные власти сообщить о количестве сотрудников, в том числе об их нехватке.

Наибольший риск для попадания ребенка из лагеря в больницу представляет некачественное питание, согласен и председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Однако логичнее не заранее резервировать койки, а тщательнее готовиться и не допускать отравлений и ЧП, считает он.

— Это имитация бурной деятельности. Они бы еще зарезервировали места на кладбище — на всякий случай. Если серьезно, с большинством проблем можно справиться в медпункте лагеря. Также важно научить детей в случае возникновения ЧП звонить в «скорую» и «112», — сказал эксперт.

В огонь и воду

Безопасностью детей на воде и разработкой плана действий в случае чрезвычайных ситуаций уже занимается МЧС, следует из сообщения замглавы ведомства Андрея Гуровича в РТК (есть у «Известий»). К середине апреля специалисты взяли под контроль 38 тыс. лагерей, где начались проверки, особое внимание инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях в лесных массивах.

Перед началом кампании МЧС планирует провести тренировочные эвакуации и информационную кампанию о безопасном поведении на воде и предотвращении пожаров.

МВД, в свою очередь, планирует уделить особое внимание безопасности детей в поездах и самолетах, а также сопровождению поездов и автобусов усиленными нарядами. Об этом в письме в РТК (есть у «Известий») сообщает начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.

В документе также говорится, что в регионы с наибольшим количеством детских летних лагерей (Краснодарский край, Крым и Севастополь) приедут дополнительные полицейские. Это будут сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, участковые и кинологи.