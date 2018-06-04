За детьми в лагерях присмотрят камеры

Детские летние лагеря должны быть оснащены камерами, следует из подготовленных Минобрнауки методических рекомендаций. Видеонаблюдение поможет усилить безопасность, полагают чиновники. Однако у детей круглосуточное нахождение под прицелом камер может вызвать стресс, их необходимо подготовить к этому, отмечают эксперты.

Минобрнауки (находится в процессе реорганизации, разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования) направило в регионы методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в летних лагерях. В письме (копия есть у «Известий») за подписью замминистра Павла Зеньковича указано, что местным чиновникам нужно направить документ в лагеря для ознакомления.

Учреждения должны быть оборудованы видеокамерами внутреннего и наружного наблюдения с функцией хранения записи не менее 30 дней, указано в рекомендациях. Количество камер и места их установки, видимо, остаются на усмотрение руководства лагеря — в документе Минобрнауки не приводится уточнений. В пресс-службе ведомства оперативно не ответили на запрос «Известий».

Также входы в лагерь должны быть оборудованы турникетами («системой контроля доступа») и круглосуточно охраняться — сотрудниками ЧОП или территориальных органов Росгвардии. В рекомендациях отмечено, что в оздоровительных лагерях детям необходимо обеспечить безопасность, провести меры по профилактике заболеваний, качество услуг должно соответствовать нормам закона и так далее.

И детям, и взрослым психологически тяжело находиться весь день под камерами, если они не скрыты, считает главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко. Поэтому либо камеры нужно прятать, либо предварительно разговаривать с детьми: объяснить, что видеонаблюдение необходимо для безопасности, а не для того, чтобы следить за каждым их шагом.

— Нахождение в лагере можно также превратить в игру. Как будто они на съемочной площадке или работают следователями, — пояснил Юрий Зинченко.

Можно даже инсценировать несколько ситуаций, например, что делать, когда кто-то приносит неопознанный пакет на территорию лагеря, добавил эксперт. По его словам, нужно объяснить, что видеонаблюдение необходимо для защиты каждого ребенка, что безопасность — не праздное дело.

Однако угроза существует не только снаружи, но и внутри коллектива, считает директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В современных детских лагерях не обеспечена должная система охраны и безопасности, полагает она.

— В последнее время среди детей часто встречается агрессия, известны случаи, когда, например, в школах они проявляли враждебность, расстреливали одноклассников и учителей, устраивали массовые драки, поэтому безопасность нужно усилить, не только из-за внешней угрозы, — пояснила она.

Ряд детских лагерей оборудован видеокамерами уже сейчас. А, например, в «Артеке» ведут прямое онлайн-вещание с территории всех лагерей комплекса (но не из зданий). Видео доступны родителям и всем желающим на официальном сайте международного детского центра.

Видеонаблюдение также есть практически во всех российских школах. Камеры установлены в коридорах и на уличной территории, в учебных классах их чаще всего не размещают.

Как ранее сообщали «Известия», вузы будут обучать вожатых делать видео и другие материалы для соцсетей, чтобы родители могли наблюдать за досугом ребенка.