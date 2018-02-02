Лагеря отчитаются об отдыхе детей в соцсетях

Родители, отправившие детей в лагерь, смогут наблюдать за досугом ребенка в соцсетях организации. Делать видео для этого вожатых будут обучать еще в вузах, следует из новой программы их подготовки. Документ подготовлен по поручению Минобрнауки. Также вожатые должны будут уметь найти подход к любому ребенку и знать, как вести себя в экстремальной ситуации. Эксперты отмечают, что родители будут гораздо спокойнее, зная, что их ребенок находится под присмотром подготовленных специалистов.

Специалисты Московского государственного педагогического университета (МПГУ) разработали базовую учебную программу по подготовке вожатых для детских оздоровительных лагерей. Документ подготовлен по поручению Минобрнауки, сообщила «Известиям» проректор МПГУ Татьяна Владимирова. Курс рассчитан на 144 часа. Студенты будут учиться основам вожатской деятельности весь второй курс, после чего им предстоит одна-две смены практики.

Программа состоит из нескольких модулей: психолого-педагогическое сопровождение (например, умение найти подход к ребенку), безопасность жизнедеятельности (умение предотвращать ЧП и поведение в экстремальных ситуациях), организация игр, праздников и конкурсов. И отдельно — раздел о том, как донести до родителей информацию о жизни ребенка в лагере.

— Они должны уметь рассказывать на сайте детского оздоровительного лагеря и в соцсетях о том, что происходит. Это снимет уровень тревожности родителей. Например, вожатых будут учить снимать видеоролики на камеру смартфона. Кроме того, особое внимание уделено работе с детьми с особенностями развития. В одном отряде могут быть и здоровые дети, и с отклонениями. В программе делается акцент на том, чтобы вожатый мог определить ребенка с аутизмом. Внешне они могут вообще никак не отличаться, — рассказала Татьяна Владимирова.

Она добавила, что программа уже утверждена Федеральным учебно-методическим объединением «Образование и педагогические науки».

В России направление подготовки «Педагогика» есть в 324 вузах. По данным мониторинга МПГУ, более половины из них уже включили программу «Основы вожатской деятельности» в учебные планы — ранее это рекомендовало сделать Минобрнауки. Со следующего учебного года станет возможна подготовка вожатых по единым стандартам. Сейчас МПГУ совместно с Минобрнауки прорабатывают вопрос о том, чтобы сделать курс обязательной частью программы обучения будущих педагогов, рассказала Татьяна Владимирова. В министерстве оперативно не ответили на запрос «Известий».

Член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич рассказал, что централизованной системы подготовки вожатых в России пока нет и лагерям стоит ввести единые требования к знаниям вожатых при трудоустройстве.

— Большинство лагерей сами готовят кадры на собственных курсах повышения квалификации. В некоторых регионах педагогические вузы по поручению местных властей готовят определенное количество вожатых. И все готовят по-разному. Однозначно, должны быть единые стандарты подготовки, — считает эксперт.

Контроль за подготовкой вожатых должны осуществлять органы исполнительной власти на местах, добавил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко рассказала «Известиям», что сейчас большинство детских лагерей размещают информацию об отдыхе детей на сайтах своих организаций. Правда, не все могут делать это регулярно — некоторые лагеря находятся далеко от городов, и там плохо работает интернет. Вожатые поставляют для этих страниц контент, например, фотоотчеты с мероприятий своего отряда. Некоторые родители регулярно следят за обновлениями этих страниц и волнуются, когда они долго не появляются.

— Очень хорошо, что вожатых будут учить это делать. Они должны знать не только как правильно снимать, но и какие снимки можно публиковать, — сказала Галина Суховейко.

Член Общественного совета при Минобрнауки Евгений Ямбург полагает, что больше внимания при подготовке вожатых стоит уделять действиям в экстремальных ситуациях. Эксперт напомнил о трагедии на Сямозере, где в июне 2016 года утонули 14 школьников.

— Те, кто там работали, по сути, были не вожатыми, а аниматорами. Люди, которые на пляжах организуют досуг туристов. Люди понятия не имели, как действовать в экстремальной ситуации. Мы в свое время проходили специальную практику (речь о системе подготовки педагогов в СССР. — «Известия»), в том числе по организации походов, — рассказал Евгений Ямбург.

По мнению эксперта, все родители, которые отправляют детей в летние лагеря, будут чувствовать себя спокойнее, если будут знать о достаточной подготовке вожатых.

Ранее «Известия» сообщали, что в России разработан первый ГОСТ на детский спасательный жилет. Он должен быть изготовлен так, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть его за одну минуту.