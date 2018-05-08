МЧС России пообещало обеспечить детям безопасный отдых летом

МЧС России готово обеспечить безопасность детского отдыха летом. Cилы и средства министерства к летней детской оздоровительной кампании готовы, рассказал и.о. главы ведомства Владимир Пучков.

Всего летом 2018 года в России планируют открыть свыше 49 тыс. лагерей. Из них более 38 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей будут с дневным пребыванием. Также откроют свыше 2 тыс. загородных лагерей. Такую статистику привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».

Владимир Пучков призвал планировать работу по открытию детских лагерей, учитывая различное время начала оздоровительного периода в разных регионах. И.о. министра подчеркнул, что в некоторых регионах оздоровительный период начнется уже 25 мая.

Ранее сообщалось, что из Москвы на отдых в загородные лагеря отправятся более 100 тыс. детей. Из них более 24 тыс. с сопровождающими лицами получили бесплатные путевки. Еще более 19 тыс. семей выделили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха.