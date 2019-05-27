Лагерям закон не писан: чиновники вновь отложили регулирование отрасли

Минпросвещения предложило отложить разработку законопроекта о детском отдыхе. Это следует из письма ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия». Необходимость принятия закона чиновники обсуждают с лета 2016 года, когда произошла трагедия на Сямозере. Закончить разработку документа планировалось до конца июня, однако в Минпросвещения «сочли целесообразным» вновь перенести сроки. При этом детский туризм сегодня регулируется 500 нормативными актами, разобраться в которых непросто как действующим учреждениям, так и потенциальным инвесторам, считают опрошенные «Известиями» специалисты. И именно поэтому большинство детей отдыхает в лагерях на базе школ, а не в лесу или у моря.

Логика и практика

О том, что Минпросвещения считает целесообразным отложить разработку и принятие законопроекта «Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской Федерации», говорится в письме статс-секретаря — замминистра Павла Зеньковича в секретариат российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При этом план работы органа подразумевал, что документ будет составлен в первом полугодии — то есть до конца июня 2019 года. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет комиссию, «Известиям» заявили, что не комментируют переписку.

Недавно Минпросвещения уже внесло в правительство два законопроекта, касающихся детского отдыха, утверждает в своем письме Павел Зенькович. Было бы логично сначала принять их, оценить применение на практике, а уже затем выпускать новый документ, аргументировал чиновник.

В письме говорится, что министерство направило в кабмин проекты законов «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и «О внесении изменений КоАП РФ в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства…». Причем Минпросвещения не публиковало этих документов на федеральном портале проектов нормативных актов.

Вероятно, в письме содержится ошибка: закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» был принят в 1998 году, а за нарушение СанПиН и так предусмотрены штрафы. Согласно ст. 6.7 КоАП, они составляют до 70 тыс. рублей для юрлиц, за повторное нарушение — до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на три месяца.

В пресс-службе Минпросвещения не смогли пояснить «Известиям», что именно имел в виду в своем письме Павел Зенькович.

Один вместо сотен

Вопрос о безопасности и регламентации детского отдыха был поднят после трагедии на Сямозере в Карелии в 2016 году. Тогда группа из 47 детей и нескольких инструкторов пересекала водоем на лодках и попала в сильный шторм. В результате 14 ребят погибли.

После этого ЧП в стране начались массовые проверки лагерей, часть из которых из-за выявленных нарушений была закрыта. В декабре 2016-го президент Владимир Путин подписал документ, который неофициально назвали «законом об организации детского отдыха». Фактически же он вносил поправки в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей…», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об общих принципах организации… органов государственной власти субъектов РФ» и другие нормативные акты. Изменения вступили в силу с января 2017 года. Они закрепляли обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности воспитанников, к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатых.

Однако единого документа, в котором были бы собраны все нормативы, регулирующие деятельность летних лагерей, до сих пор так и не появилось. Некоторые правила закреплены в документах, которые совершенно не ассоциируются с детским отдыхом. Например, некоторые положения содержатся в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», привел «Известиям» пример руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. По его оценке, появления закона о детском отдыхе придется ожидать не меньше полугода — соответственно, на деле нормы заработают только следующим летом.

— Чтобы провести анализ правоприменительной практики, предложенный Минпросвещения, во-первых, надо подождать, пока изменения начнут применяться, причем на постоянной основе. Это происходит постепенно, с ошибками и недочетами. Затем все эти нюансы должны быть обобщены и уже проанализированы. Займет это не менее шести месяцев, возможно, и больше, — уверен специалист.

Отсутствие единого закона сильно затрудняет работу лагерей отдыха, отметила и председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.

— Инициатива собрать воедино всю имеющуюся нормативную базу идет снизу, от отрасли. Сейчас детский туризм регулируют больше 500 актов — только для открытия лагеря нужно изучить 106. Причем многие документы приняты еще в советские времена и явно устарели, — сказала специалист.

По ее мнению, несовершенство законов тормозит развитие лагерей отдыха в России — инвесторы считают этот бизнес непривлекательным и слишком сложным. Поэтому пока большая часть детей отдыхают на базе школ, а не на природе, заключила Марина Грицун.

Как ранее сообщали «Известия», в этом году для 5 млн детей свои двери откроют 42 тыс. лагерей. По данным МЧС, из 38 тыс. уже взятых на контроль учреждений только 1,5 тыс. расположены в лесных массивах или граничат с ними, пляжи есть только у 352 из них. Перед началом кампании спасатели проведут тренировочные эвакуации и информационную кампанию о безопасном поведении на воде и предотвращении пожаров.