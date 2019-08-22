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Рязанский лагерь «Лесная сказка» не закроют после жалоб детей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Оснований для закрытия рязанского лагеря «Лесная сказка», на который жаловались дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области, нет. Об этом в четверг, 22 августа, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Лагерь частный, еще раз повторюсь. Он не финансируется государством или муниципалитетом. Он отработал три смены… Они просто не успели подготовиться за два дня», — цитирует «РИА Новости» губернатора.

«Лесная сказка» приняла 179 детей и 12 воспитателей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

Отмечается, что дети пожаловались на условия содержания в лагере.

Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, нарушения допущены по «устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», отметили в прокуратуре Рязанской области. В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении.

Любимов отметил, что выявленные нарушения даже в судебном порядке не позволяют этот лагерь закрыть, не говоря уже про внесудебные решения.

Более 4 тыс. детей, проживающих в пострадавших от паводков районах Иркутской области, направлены на отдых. По состоянию на 9 августа в лагеря поехали 4164 ребенка, а всего пострадавшими от наводнений числится 5791 несовершеннолетний, сообщалось ранее.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводков.

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