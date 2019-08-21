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Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Власти Иркутской области приняли решение выделить около 1 млрд рублей из регионального бюджета, чтобы приобрести новое жилье для пострадавших от паводков граждан, у которых есть в собственности другие жилые помещения или доли в них. С таким заявлением выступил в среду, 21 августа, губернатор региона Сергей Левченко.

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«Мы обсуждали с людьми, с министерством социальной защиты анализировали, какие есть варианты обеспечения жильем тех, у кого в других помещениях есть доли. Вчера я принял решение выделять средства из областного бюджета на обеспечение жильем вне зависимости от того, есть ли у них другие жилые помещения или доли», — цитирует его ТАСС.

Левченко также выразил надежду, что потраченные средства региону компенсируют из федерального бюджета. На сегодняшний день Иркутская область уже получила более 10 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение новым жильем пострадавших от паводка. Однако эти средства могут быть направлены на приобретение жилья только для тех, у кого нет других жилых помещений или долей в них.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

Пять семей, пострадавших от наводнения в городе Тулуне в Иркутской области, уже купили жилье.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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