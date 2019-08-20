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Иркутская чиновница высказалась о записи с оскорблением пострадавших от паводка

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Иркутская чиновница прокомментировала сообщение об аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка. Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий на записи голос.

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«Любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала чиновница каналу РЕН ТВ во вторник, 20 августа.

В интервью каналу Алашкевич пообещала обнародовать результат экспертизы голоса, которая проводится в рамках проверки, назначенной губернатором Сергеем Левченко.

Левченко инициировал проверку после того, как запись телефонного разговора, предположительно, с участием Алашкевич появилась в интернете. Женщина с голосом, похожим на голос чиновницы, называет жителей подтопленных районов «быдлом» и признается, что не хочет ехать в пострадавший от паводка Тулун.

Участница телефонного разговора отмечает, что пострадавшие, потерявшие жилье, в центрах временного размещения живут в лучших условиях, чем были у них дома.

«Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву», — говорит она, используя при этом нецензурные выражения.

Далее женщина жалуется, что губернатор дал ей указание ехать в Тулун.

«Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...», — слышно на записи.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

11 августа стало известно, что около 450 домов в Тулуне после паводка оказались не подлежащими восстановлению.

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