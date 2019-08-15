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Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома

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Фото: irkobl.ru
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Пять семей, пострадавшие от наводнения в городе Тулун в Иркутской области, купили жилье. Об этом в четверг, 15 августа, сообщается на сайте областного правительства.

«Все пять семей из Тулуна. Четыре приобрели дома или квартиры в своем городе. Одна семья решила переехать, ей оплачена покупка дома в деревне Усть-Куда Иркутского района. Общая стоимость пяти объектов недвижимости составляет 15 млн рублей», — сообщили там.

Отмечается, что покупка домов была оплачена из средств федерального бюджета. По данным на утро четверга, от пострадавших поступило около 2,5 тыс. документов для получения свидетельств на жилье, власти выдали уже 470.

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С помощью свидетельств можно приобрести жилье в любом населенном пункте страны, но большинство пострадавших хотят остаться там, где жили до этого.

5 августа стало известно, что подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы для пострадавших от паводков в Тулуне, начнутся в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, новые объекты, в том числе жилье, будут строиться в ускоренном режиме, в рамках режима ЧС. Также Левченко заверил, что все образовательные учреждения и детсады в регионе будут вовремя подготовлены к 1 сентября. Детей из школ, которые больше всего пострадали от паводков, распределят по другим учебным заведениям.

Также глава региона рассказал, что гражданам, чьи дома были разрушены паводком, предложат поселиться в быстровозводимых домах. 7 августа первые два проверочных комплекта пришли в регион из Воронежской области и Карелии. По его словам, в течение трех месяцев вполне реально возвести такой дом.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Два дня спустя уровень реки Ия превысил 11 м при критической отметке в 7 м.

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