Гидрологи спрогнозировали поднятие Амура до 680 см после тайфунов

Уровень воды в реке Амур с учетом влияния тайфунов на Хабаровский край может подняться до 680 см. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края со ссылкой на заявление руководителя дальневосточного Гидрометцетра Вячеслава Паршина.

«Гидрологическую обстановку в городе осложнят два тайфуна, смещающихся с территории Китая и Японии. <...> В связи с этим на следующей неделе мы ждем повторное повышение уровня по Хабаровску в диапазоне от 630 до 680 см», — сказал Паршин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пик паводка у Хабаровска ожидается 19–23 августа, это примерно на неделю позже срока, объявленного ранее. 14–15 августа тайфун из Китая принесет сильные дожди в Еврейскую автономную область и в бассейн Сунгари, а затем и в Хабаровский край. По прогнозам гидрологов, в этих числах в регионе выпадет до 30–50 мм осадков. После этого на территории края пройдут ливни от тайфуна «Кроса», который должен выйти в Японское море 16–17 августа. В Хабаровский край тайфун не придет, но влияние на него окажет — от 30 до 70 мм осадков выпадет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где, помимо этого, прогнозируется ветер до 25 м/с.

Согласно предыдущему прогнозу, уровень Амура при прохождении гребня паводка должен был подняться до 550–600 см. Исходя из этих данных, власти и спасатели проводили предупреждающие мероприятия из расчета на 650–700 см. Утром 13 августа уровень воды достиг 560 см и подтопил 11 дворов, нижнюю часть набережной и более 1,3 тыс. дач на островах у города.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районах в нижнем течении Амура экстренно меняют план подготовки к пику паводка и ликвидации возможных последствий ЧС. Таким образом, в краевой столице, в части набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клуба, разместят барьеры из мешков с песком, а новую дамбу перед затоном РЭБ флота, защищающую город от разлива Амура, уже нарастили до 7,5 м.

Новый прогноз специалисты составили и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным паводок там ожидается 25–29 августа с отметками в 630–680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см. Гидрозащитные сооружения в городе также продолжают укреплять.