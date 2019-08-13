Жителям Хабаровского края ставят прививки после паводка

В Хабаровском крае проводится иммунизация населения в связи с паводком. Жители региона могут поставить прививки против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

В Роспотребнадзоре уточняют, что на текущий момент ситуация в Хабаровском крае стабильная. Чтобы избежать возможного роста заболеваемости, в населенных пунктах, которые попали в зону подтопления, проводится вакцинация. Также прививки ставят медикам, работникам коммунальных служб и тем, кто участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В регион поступило около 90 тыс. доз вакцины против гепатита А, более 15 тыс. доз против дизентерии и около 3 тыс. доз против брюшного тифа. Кроме того, жителям края рекомендуют соблюдать эпидемиологические правила и выполнять требования по борьбе с грызунами, дезинфекции помещений и очистке воды.

По последним данным, уровень воды в реке Амур у Хабаровска составил 557 см. В течение двух суток вода может подняться еще на 10–20 см. В городе соорудили временную дамбу.