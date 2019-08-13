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Гидрозащитные сооружения укрепляют в Комсомольске-на-Амуре к паводку

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) продолжаются работы по укреплению гидрозащитных сооружений. С конца июля удалось завезти 9 тыс. кубометров скального грунта.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации, материал пошел на засыпку семи брешей в дамбах, которые находятся в районе поселка Победа и частного сектора микрорайона им. Менделеева. Также укрепили защитные сооружения у поселка Хорпинский и дамбы золоотвала ТЭЦ-2.

На этой неделе продолжат работу на дамбе поселка Победа и на защитной насыпи в районе частного сектора микрорайона Менделеева.

С жителями поселков, которые может затронуть паводок, проводят встречи для оповещения о складывающейся гидрологической ситуации.

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