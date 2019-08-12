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Вирус АЧС может попасть в Хабаровский край с водами реки Амур

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Река Амур во время разлива вод может принести в Хабаровский край вирус африканской чумы свиней (АЧС). По словам главы региона Сергея Фургала, в связи с этим нужно ввести еще один режим ЧС. Вирус уже подхватили домашние и дикие животные в Амурской области и Приморском крае.

«ЧС по наводнению не поможет. Тут нужны совсем другие мероприятия, чтобы не допустить заражения животных в нашем крае», — сказал губернатор. Как сообщает ИА AmurMedia, тем временем в Хабаровском крае идет вакцинация от опасных для людей болезней. Прививают граждан, побывавших в паводковых водах.

Ранее АЧС была выявлена в Благовещенском районе Амурской области. Режим чрезвычайной ситуации введен в селах Усть-Ивановка и Ровное, Владимирка и Волково. Главам двух последних сельсоветов рекомендовали перепахать второстепенные дороги.

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