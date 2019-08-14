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Более 40 населенных пунктов могут попасть в зону паводка на Амуре

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Фото: 27.mchs.gov.ru
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Более 40 населенных пунктов в Хабаровском крае могут попасть в зону паводка на Амуре. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС России Олег Волынкин.

По его словам, исходя из расчета подъема воды в Хабаровске до 680 см и превышения опасного уровня на 80 см в Хабаровске прогнозируется подтопление 39 домов (122 человека). При смещении паводка ниже по течению подтоплению подвергнутся 43 населенных пункта, цитирует Волынкина «РИА Новости».

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Отмечается, что это около 470 жилых домов с населением 1,7 тыс. человек. Кроме того, в зону подтопления могут попасть более 3,7 тыс. дачных участков. Однако обеспечить безопасность людей при паводке позволит своевременная подготовка.

Ранее 13 августа руководитель дальневосточного Гидрометцетра Вячеслав Паршин заявил, что уровень воды в реке Амур с учетом влияния тайфунов на Хабаровский край может подняться до 680 см.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районах в нижнем течении Амура экстренно меняют план подготовки к пику паводка и ликвидации возможных последствий ЧС. Таким образом, в краевой столице, в части набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клуба, разместят барьеры из мешков с песком, а новую дамбу перед затоном РЭБ флота, защищающую город от разлива Амура, уже нарастили до 7,5 м.

Новый прогноз специалисты составили и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным паводок там ожидается 25–29 августа с отметками в 630–680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см. Гидрозащитные сооружения в городе также продолжают укреплять.

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