Ущерб бизнесу от паводка в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублей

Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу региона, в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в среду, 21 августа, заместитель главы ведомства Владимир Гордеев.

По его словам, всего в зоне наводнения пострадал 401 предприниматель, передает ТАСС.

Гордеев отметил, что больше всего предпринимателей пострадало в Тулуне и Тулунском районе. Ущерб на сумму около 1,4 млрд рублей причинен там 260 предприятиям малого и среднего бизнеса.

По словам замминистра, почти половину пострадавших предприятий составляют объекты торговли, причем наибольший урон нанесен точкам, которые торговали бытовой техникой.

15 августа сообщалось, что пять семей, пострадавших от наводнения в городе Тулун в Иркутской области, купили жилье.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.